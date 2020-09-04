Bozuk gözler için yeni lazer tekniği

Yeni tekniği anlatan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Sinan Göker, “Yeni teknik lazerle -11 numaraya kadar miyoplar, -7 numaraya kadar astigmatlar, astigmatların tümü (miyop astigmat, hipermetrop astigmat ve mixed astigmat) -7/7.5 numaraya kadar olan hipermetroplarda başarı oranı çok yüksek. Hala lazerin geleceği konusunda bazı hastalarda şüpheler var. Gözde lazer dünyada 30 yıldır, ülkemizde 28 yıldır uygulanıyor. Türkiye lazerde ileri bir noktada, yıllarca Avrupa’dan çok sayıda doktor lazeri öğrenmek için bize geldi. 3 saate yakın süren muayeneler sonrası tedavi planlanıyor, operasyon muayenenin tam tersi çok kısa sürüyor. Her iki gözün tedavisi artık 10 dakikadan da kısa sürede tamamlanıyor. Lazerden sonra aynı gün hasta evine gidip dinlenebiliyor. Ertesi gün uyanıp gözünü açtığında normal görüşüne kavuşuyor. Duş alıyor, işe gidiyor, arabasını, bilgisayarını kullanabiliyor” dedi.



İleri yaşlarda da olabilir



Op. Dr. Göker, toplumda lazer tedavisiyle ilgili yanlış bilinen doğruları da şöyle sıraladı:



Lazerden sonra katarakt ameliyatı ya da gereken her türlü göz ameliyatı yapılabilir.



Diabet ve glokomu olan hastalarda durum stabil ise lazer yapılabilir.



0,75-1,0 gibi numaralara kişinin ihtiyacı varsa lazer yapılabilir.



Katarakt ameliyatı olmuş kişilerde ameliyat sonrası ortaya çıkan numaralar lazerle düzeltilebilir.



70-80 gibi ileri yaşlarda göz müsaitse lazer uygulanabilir.



Supracor yöntemiyle yakın gözlük tedavisinden sonra numaralarda geri dönüş olmaz.