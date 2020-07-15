Bu Cuma BİM'de hangi ürünler var? BİM 17 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

BİM mağazalarında her hafta Salı ve Cuma günleri satışa sunulan ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünleri araştırmaya devam ediyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri mağazalarda satışa çıkan ürünler arasında Cuma günü satışa sunulan aktüel ürünler kataloğunda daha fazla ürün seçeneği yer alıyor. Bu hafta Cuma günü satışa sunulacak olan ürünleri araştırmaya koyulan vatandaşlar bu Cuma BİM'de hangi ürünler var sorusuna yanıt arıyor. İşte Cuma günleri mağazalarda satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesi...

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

BİM mağazaları sabah 09:00'da açılıyor akşam saat 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor

BİM 17 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU