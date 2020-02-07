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07.02.2020 - 16:05 |

Bu cumartesi Milliyet Çocuk sayfaları yine eğlence dolu!

Bilmece, bulmaca ve zeka oyunlarının çocukların IQ seviyesi, mantıklı düşünme, problem çözebilme becerilerini arttırdığını kanıtlayan bir çok araştırma var.

Bu cumartesi Milliyet Çocuk sayfaları yine eğlence dolu!

Biz de Milliyet Gazetesi olarak bilmece ve bulmacanın çocuk gelişimindeki öneminin farkındayız

Bu nedenle Cumartesi günleri gazete içerisinde Milliyet Çocuk sayfaları ile çocukları eğlendirirken öğreten bir çok eğlenceli bilmece ve bulmaca yayımlamaya devam ediyoruz.

Bu hafta Milliyet Çocuk sayfalarında yine çocukların severek takip ettiği Rafadan Tayfa karakterleri var.

Rafadan Tayfa karakterleri Akın, Mert, Kamil, Hayri, Sevim ve Hale bu Cumartesi bulmacaları ile çocukları eğlenceli bir dünyaya sokacak.

ÜSTELİK MİLLİYET ÇOCUK’LA ÇOCUKLARINIZ ÇOK MEŞHUR OLACAK!

Çocuklar Milliyet Çocuk sayfalarını çok sevdi. Ve bu eğlenceli anlarını bizimle paylaşıyorlar. Biz de onların fotoğraflarını Milliyet Çocuk’ta yayımlıyoruz.

Siz de Milliyet Çocuk’la çektiğiniz fotoğraflarınızı milliyetcocuk@milliyet.com.tr adresine gönderin, bir sonraki hafta bulmacalarla birlikte fotoğraflarınız da yayınlansın.

MİLLİYET ÇOCUK’LA BİLMECE VE BULMACALAR HER CUMARTESİ MİLLİYET GAZETESİ’NDE!

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