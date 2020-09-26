Bu dolandırıcıları kim durduracak?

Yaz boyunca ünlü otellerin internet sitesini kopyalayan sahtekarlar, binlerce vatandaşın kredi kartı bilgilerini ele geçirip milyonlarca lira vurgun yaptı. Tatil satın aldıklarını sanan vatandaşlar, otel kapılarında mağduriyet yaşadı. Milliyet’in gündeme getirdiği tatil dolandırıcılığı ile ilgili dün emniyet harekete geçti. Antalya ve Bodrum’da otellerin internet sitelerini kopyalayan 14 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 12’si tutuklanırken, 2’si adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin 1500 kişiyi 20 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. Ancak bazı dolandırıcılar ne mahkeme dinliyor, ne de emniyetten korkuyor. İnternet sitelerinin kapatılması için çıkarılan mahkeme kararlarını da çiğneyen sahtekarlar, yurt dışından hat aracılığıyla Türkiye’deki otelmiş gibi tatil satıp dolandırıcılık yapmaya devam ediyor.

VOIP numarası

Bilişim hukuku uzmanı Avukat Gökhan Ahi, bir otelin sitesinin sahte olup olmadığının tüketici tarafından anlaşılmasının zor olduğunu belirterek, “Çünkü, hem otel web sitesinin birebir aynısı yapılıyor, hem de alan adında hileler yapılabiliyor. Bir otelin sitesinin sahte olup olmadığının en basit yolu, alan adını ve URL adresini kontrol etmek olsa da bunu her tüketici kontrol edemeyebilir. Bunu önlemenin tek yolu, otel firmalarının web sitelerinde ‘EV SSL Sertifikası’ veya yeşil çubuk dediğimiz bir sertifika kullanması. Bu sertifika ile tüketici sahte veya gerçek siteyisayırt edebilir. Dolandırıcılardan bazıları Türkiye’den operatörler üzerinden hat açarak bu hattı VOIP ile yurt dışından, sanki yurt içindeymiş gibi kullanıyor. Bu yüzden rahatlar. Tüketici, yurt içindeki hattı aradığını sanıyor ama hattaki kişi aslında bir başka ülkede olabiliyor. Dolandırıcının yurt dışında olması da gerekmiyor. Hat yönlendirmeleriyle yurt içinden de bu dolandırıcılığı yapabilirler” dedi.

‘Ağır ceza yok’

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin, dolandırıcıların yakalanmaları durumunda ağır cezalarla karşılaşmadıkları için rahat olduklarını vurguladı. Perçin, “Bütün yaz boyunca tatil yöreleri dolandırılan insanlarla doldu. Sahtekarların bu kadar umursamaz olmalarının sebebi, yakalansalar dahi ağır bir cezanın verilmemesi. Adresleri de yok. Bu yüzden bu kadar umursamazlar, korkmuyorlar. Ayrıca internet sitelerinde verdikleri numaraları da yurt dışı bağlantılı” diye konuştu.

‘Abartılı kampanyalardan uzak durun’

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı (TÜROB) Müberra Eresin: “Son dönemde özellikle otellerin web sitesiymiş gibi görünen sahte sitelerde önemli bir artış var. Vatandaşlarımız paket tur alırken veya otel rezervasyonunu yaptırırken bir seyahat acentesi veya bir tur operatörü aracılığıyla tatil planlıyorsa öncelikle bu şirketlerin güvenilir olmalarına; acente veya tur operatörünün TÜRSAB üyesi olmasına dikkat etmeli. Abartılı kampanya ve indirim tekliflerine şüpheyle yaklaşılmalı. Bakanlıktan ‘Turizm İşletme Belgeli’ oteller tercih edilmeli.”

‘NEDEN KORKALIM, SİZİN YASANIZ BİZE DOKUNMAZ’

Hakkında erişime engel kararı verilen ama hâlâ açık sahte bir otel sitesini ikinci kez aradık. Dolandırıcılarla aramızda şu diyalog geçti:

Muhabir: Rezervasyon yaptırmak istiyorum.

Dolandırıcı: Kaç kişi olacaksınız?

Muhabir: Üç kişiyiz. Ben, eşim ve 6.5 yaşındaki oğlum. 0 - 6 yaş altı ücretsiz, oğlumun yaşı tutmuyor?

Dolandırıcı: Hallederiz, sorun olmaz. Toplamda 6 bin 450 TL tutuyor. Size ancak bu fiyattan yer verebilirim.

Muhabir: Parayı havale etsem indirim yapabilir misiniz?

Dolandırıcı: 6 bin TL’ye inerim. Daha da altına inemem.

Muhabir: Peki hakkınızda dolandırıcı olduğunuza dair iddialar var?

Dolandırıcı: Ne dolandırıcılığı, kim söylüyor? Otelin ruhsatını çıkartıp göstermemi ister misiniz?

Muhabir: Daha önce de sizi aradım. Arkadaşlarınız bana küfretti. Görüyorum ki hâlâ dolandırıcılığa devam ediyorsunuz.

Dolandırıcı: Vah vah. Sizi ne kadar dolandırdık?

Muhabir: İnsanların parasını alıyorsunuz, yazık değil mi?

Dolandırıcı: Değil.

Muhabir: Utanmıyorsunuz da!

Dolandırıcı: Yooo neden utanayım ki.

Muhabir: Nasıl bu kadar rahat bu işi yapabiliyorsunuz?

Dolandırıcı: Ya ne yapacaksınız, bu da benim işim.

Muhabir: Hiç yakalanmaktan korkmuyorsunuz?

Dolandırıcı: Yok neden korkalım. Sizin kanununuz bize dokunamaz. Türkiye’de olduğumuzu kim söyledi.

Muhabir: Yurt dışından mı yapıyorsunuz bu işi?

Dolandırıcı: Yaaa yurt dışından yapıyoruz.