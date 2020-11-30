30.11.2020 - 10:17 | | DHA
Bu görüntü Kayseri'den... İnanılmaz!
Kayseri'de, binlerce sığırcığın gökyüzündeki hareketleri ilgiyle izlendi.
Yakalandı! 'Arkadaşımın öcünü aldım' dediBursa'da cezaevine oğlunu ziyarete giden Sadık Çayır'ın, husumetlileri tarafından öldürülme anı güvenlik kameralarına yansırken, olayın şüphelisi Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Arkadaşımın öcünü aldım" dediği öğrenilirken, suç aleti silah; olayın işlendiği yerin 2 kilometre ilerisinde yeşillik alanda bulundu.