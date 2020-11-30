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30.11.2020 - 10:17 | | DHA

Bu görüntü Kayseri'den... İnanılmaz!

Kayseri'de, binlerce sığırcığın gökyüzündeki hareketleri ilgiyle izlendi.

Kayseri’de okunan akşam ezanı sırasında binlerce sığırcık kuşu görüldü. Sığırcıklar, gökyüzünde görsel şölen yaşattı. Sığırcıkların uyum içerisinde aynı anda aynı yöne uçmaları, görenlerin ilgisini çekti. Birçok kişi, dans edercesine uçan sığırcıkları dakikalarca izledi.

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