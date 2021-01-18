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18.01.2021 - 09:26 | | DHA

Bu görüntüler Çıldır Gölü'nden! İkiye ayrıldı

Ardahan ilimizdeki Çıldır Gölü buzların erimesiyle iki farklı manzara oluşturdu. İlginç görüntülerin oluştuğu gölde vatandaşlar fotoğraf çekmek için bölgeye gitti.

Bu görüntüler Çıldır Gölü'nden! İkiye ayrıldı
Çıldır gölü ikiye ayrıldı
Çıldır gölü ikiye ayrıldı
Çıldır gölü ikiye ayrıldı
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Yaklaşık bir ay önce dondurucu soğukların etkisiyle yüzeyi 50 santimetre buz tutan Van'dan sonra Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü Çıldır, bir haftadır hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle çözülmeye başladı. Buzların çözülmesi ile birlikte Çıldır Gölü’nde iki farklı manzara oluştu.

İlginç görüntülerin oluştuğu gölün fotoğrafını çekmek için bölgeye gelen Hacı Yıldız, "Bu sene geç gelen kışla birlikte, erken giden bir kışa şahit oluyoruz. Buralarda normalde bu zamanda festival yapılırdı, kızaklar kayardı, arabalar rafting yapardı ama bu sene erkenden çözüldü. Sadece kıyı tarafındaki buzlar sağlam" diye konuştu.

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