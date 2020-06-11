Bu hafta sonu 13-14 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı? Yasaklar kalktı mı?

Corona virüs salgını dünyanın gündemin yer alıyor. Corona virüs ile ilgili tedbirlerin olumlu sonuç vermesinden sonra normalleşme adımları atılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,geçen haftaki sokağa çıkma yasağı kararını iptal etmişti. Hafta sonuna yaklaşırken sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı araştırılıyor. Peki bu hafta sonu 13-14 Haziran'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

GEÇEN HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İPTAL EDİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta sonu sokağa çıkma yasağının iptal edildiğini şu sözleri ile açıklamıştı; "15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. "

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacağı ile ilgili bir açıklama gelmedi. Detaylar belli olursa haberde yer alacak.

YASAKLAR KALKTI MI?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR

65 yaş ve üzeri vatandaşlara hergün sokak izni geliyor, 18 yaş altına yönelik kısıtlamalar kaldırılıyor.

65 yaş üstü her gün saat 10.00 ila 20.00 saatleri dışarı çıkabilecek.

18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırıldı.

Nikah salonları 15 Haziran'da; sinema, tiyatro ve düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren açılacak.

Hiçbir salgının, tehdidin, ülke ve millet olarak birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden, dayanışmamızdan büyük olmadığı inancıyla yolumuza devam ediyoruz" diyen Erdoğan, "Kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendirip sonuçları paylaşıyoruz" dedi ve bu haftaki toplantıda alınan yeni kararları şöyle sıraladı:

Lokanta, kafe, kıraathane, restoran gibi işletmelerin kapanış saati saat 22.00'den 24.00'e uzatıldı.

Sinema, tiyatro ve gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecek.