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03.06.2020 - 14:41 |

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar

65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor ancak pazar günleri 14.00 ile 20.00 arasında 65 yaş üzeri vatandaşlar sokağa çıkacak. 1 Haziran'da normalleşme sürecinin başlamasının ardından hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar

Çin'de başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgınının Türkiye'ye de sıçramasının ardından her alanda önlemler alındı.

1 Haziran itibariyle de tedbirlerle birlikte normalleşmeye geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme kararlar arasında 1 Haziran'da itibaren seyahat yasağının kaldırılması ve 20 yaş ve altına olan kısıtlamanın 18 yaşına indirilmesi yer alıyordu.

Ancak duyurulan kararlarda 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının devam edeceği belirtildi.

65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor ancak pazar günleri 14.00 ile 20.00 arasında istisna bulunuyor.

Ancak 65 yaş altında olan vatandaşlara geçen haftalarda olduğu gibi sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı yönünde henüz bir açıklama yapılmadı.

 

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