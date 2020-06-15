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15.06.2020 - 09:34 |

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran'da tekrar sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Corona virüs salgınından dolayı çeşitli önlemler alındı. Hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Geçtiğimiz günlerde sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştı. Yeni bir haftanın başlamasıyla birlikte yasak gelip gelmeyeceği ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran'da tekrar sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Sokağa çıkma yasağı 2 haftadır uygulanmıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan önemli bir açıklama gerçekleştirdi. Bakan Koca, paylaşımında "Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, TEDBİRSİZ iyimserlik" ifadelerini kullandı. Açıklama sonrasında sokağa çıkma yasağının  tekrar gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu. Peki Bu hafta sonu 20-21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı?

Bakan Koca, dün gerçekleştirdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor: Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, TEDBİRSİZ iyimserlik. TEDBİRLİ İYİMSER olalım. Kontrollü Sosyal Hayat dönemine yarın tam olarak geçelim."

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

20-21 Haziran tarihinde sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Konu ile ilgili açıklama gelirse haberde yer alacak.

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