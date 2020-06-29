Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 4-5 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Sokağa çıkma yasağı gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Dün uygulanan sokağa çıkma yasağı 18.30'da son buldu. YKS nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu belirli saat dilimlerinde sokağa çıkma yasağı uygulandı. Sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu devreye alınıp alınmayacağı araştırılıyor.

4-5 TEMMUZ'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bu hafta sonu 4-5 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili detaylar gelirse haberde yer alacak.