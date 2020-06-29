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29.06.2020 - 10:34 |

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 4-5 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Geçtiğimiz hafta sonu 27-28 Haziran tarihinde YKS'nin olduğu günler belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulandı. Yeni haftanın başlamasıyla birlikte bu hafta sokağa çıkma yasağı lup olmayacağı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki bu hafta sonu 4-5 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 4-5 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Sokağa çıkma yasağı gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Dün uygulanan sokağa çıkma yasağı 18.30'da son buldu. YKS nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu belirli saat dilimlerinde sokağa çıkma yasağı uygulandı. Sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu devreye alınıp alınmayacağı araştırılıyor.

4-5 TEMMUZ'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bu hafta sonu 4-5 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili detaylar gelirse haberde yer alacak.

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