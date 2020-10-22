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22.10.2020 - 13:12 |

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelip gelmeyeceği vatandaşların gündeminde yer alıyor. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sokağa çıkma yasağı gelebileceği iddialar ile ilgili bir açıklama yaptı. Peki bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı ver mı?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Tekrar sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak konusu. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, konu ile ilgili Twitter'da bir paylaşım yaptı. Peki hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mmı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter'da dün şu açıklamayı yaptı;

"Bugün Reuters kaynaklı “Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir” haberi tamamen asılsızdır.

Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir." 

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı Sokağa çıkma yasağı gelecek mi

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