Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Tekrar sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak konusu. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, konu ile ilgili Twitter'da bir paylaşım yaptı. Peki hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mmı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter'da dün şu açıklamayı yaptı;

"Bugün Reuters kaynaklı “Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir” haberi tamamen asılsızdır.

Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir."