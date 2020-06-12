Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın 13-14 Haziran'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Corona virüs için alınan önlemlerin olumlu sonuç vermesi sonrasında 1 Haziran tarihi itibariyle normalleşme adımları devreye girmişti. Geçen hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ise iptal edilmişti. Bu hafta sonu ise sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte ayrıntılar...

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

13-1 4 Haziran'da sokağa çıkma yasağı olacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal etmişti. Bu hafta da sokağa çıkma yasağı uygulanması beklenmiyor. Konu ile ilgili bir detay gelirse haberde yer alacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI

65 yaş ve üzeri vatandaşlara hergün sokak izni geliyor, 18 yaş altına yönelik kısıtlamalar kaldırılıyor.

65 yaş üstü her gün saat 10.00 ila 20.00 saatleri dışarı çıkabilecek.

18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırıldı.

Nikah salonları 15 Haziran'da; sinema, tiyatro ve düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren açılacak.

Hiçbir salgının, tehdidin, ülke ve millet olarak birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden, dayanışmamızdan büyük olmadığı inancıyla yolumuza devam ediyoruz" diyen Erdoğan, "Kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendirip sonuçları paylaşıyoruz" dedi ve bu haftaki toplantıda alınan yeni kararları şöyle sıraladı:

Lokanta, kafe, kıraathane, restoran gibi işletmelerin kapanış saati saat 22.00'den 24.00'e uzatıldı.

Sinema, tiyatro ve gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecek.