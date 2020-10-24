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24.10.2020 - 15:38 | | DHA

Bu kare yazın değil bugün çekildi

Antalya kent merkezi ile Alanya ilçesinde mevsim normalleri, hava sıcaklığının üzerinde seyredince sahiller doldu.

Bu kare yazın değil bugün çekildi

Geçen haftayı yağışlı ve serin geçiren turizm kenti Antalya'da, hafta sonu hava sıcaklıkları yükseldi. Ekim ayı hava sıcaklığı mevsim normalinin 26,5 derece olduğu kentte, bugün hava sıcaklığı öğle saatlerinde 31 dereceye kadar ulaştı. Yaz aylarını aratmayan sıcaklık dolayısıyla kentteki dünyaca ünlü Konyaaltı sahili yerli ve yabancı tatilcilerle doldu. Sahile gelen tatilciler, sıcaklığı 26 derece olan denize girdi. Bazı tatilciler kumsalda yatarak güneşlenirken, bazıları ise çocuklarıyla oyun oynadı. Kentte mevsim normalinin 5 derece üzerinde olan hava sıcaklığının yarın da aynı şekilde olması bekleniyor.

ALANYA'DA TURİSTLER SAHİLLERİ DOLDURDU

Alanya ilçesinde de termometreler hava sıcaklığını 29, deniz suyu sıcaklığını ise 26 derece gösterirken, nem oranı ise yüzde 51 olarak ölçüldü. Alanya'nın Galipdere, Damlataş ve Kleopatra plajları da sıcağın etkisiyle yabancı turistlerle doldu. Turistler sahilde güneşlenip, ekim ayında denize girmenin keyfini yaşadı.

‘TÜRKİYE ARTIK 2 MEVSİM BİR ÜLKE OLUYOR’

Öte yandan, İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, DHA’ya yaptığı açıklamada, yaz mevsimine eylül ve mayıs aylarının dahil edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bana göre artık eylül ve mayıs ayının da yaz mevsimine dahil edilmesi lazım. Yani 3 aylık yaz mevsiminin 5 aya çıkması lazım. Türkiye artık 2 mevsim bir ülke oluyor. Sıcak bir yaz, ılık bir kış" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız mallarına boykot çağrısıGelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Fransız markalarına boykot çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Buradan milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları satın almayın' dedi.
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