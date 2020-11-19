Bu kez baldızının oğlunun ölüm emrini verdi

Yaptığı uyuşturucu kaçakçılıkları ve azmettirdiği cinayetlerle son beş yılda adından sıkça söz ettiren ve tutuklanıp konulduğu cezaevinden Ekim 2018’de yargı krizine neden olan şaibeli bir kararla salıverildikten sonra tekrar yakalama kararı ile aranan İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti, bu kez baldızının oğlunun infaz emrini vermekle suçlanıyor.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince önlenen cinayet, 2019 yılında Zindaşti’nin talimatıyla Kadıköy Bağdat Caddesi’nde bir restoranda öldürülen İlhan Ünğan cinayetinde adı geçen Tolga Hakan Ceylan’ın takibiyle ortaya çıktı. 9 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşen cinayet sonrası, cinayetin köstebeği olarak polis tarafından tespit edilen Ceylan, cinayetten kısa bir süre sonra yurt dışına kaçtı. İstanbul polisi, Hollanda’da olduğu tespit edilen Ceylan’ın Zindaşti ile irtibat halinde olduğunu ortaya çıkardı. Ceylan’ın takibinden Zindaşti’nin İran’da saklandığını belirleyen ekipler, aynı takiplerde Zindaşti’nin Ceylan’a 2. bir cinayet talimatı daha verdiği ve bu sefer cinayetin koordinatörü olmasını ve tetikçileri ayarlamasını istediğini belirledi.

İnfazı izleyecekti

Görüşmelerde cinayete hedef olacak şahısın Zindaşti’nin baldızının oğlu Kadir Güneş olduğunu öğrenip, ayarladığı M.A. ve B.D. isimli iki tetikçiye kurban hakkında bilgiler verdiği tespit edilen Ceylan’ın cinayet anını da canlı izlettirmesi talimatını verdiği ortaya çıkarıldı.

Harekete geçen Oraganize Suçlarla Mücadele ekipleri, ulaştığı kiralık katil M.A.’yı geçtiğimiz hafta Avcılar’da Glock marka bir silahla yakaladı. Polis, M.A.’dan aldığı bilgiler doğrultusunda B.D. isimli ikinci şahsı ise içerisinde internet üzerinden canlı yayın yapacak bir sistem bulunan kiralık araç içerisinde yakalayıp gözaltına aldı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan iki şahıstan M.A., yöneltilen suçlamaları kabul edip cinayeti 600 bin lira karşılığında Tolga Hakan Ceylan’dan ihale aldıklarını, kendisinin cinayeti gerçekleştireceğini, ortağı B.D.’nin ise Ceylan’ın verdiği talimat doğrultusunda internet üzerinden canlı yayın yapan bir sistemle cinayeti canlı olarak Ceylan’a seyrettireceğini ifade ettiği öğrenildi. Ceylan’ın görüntüleri Zindaşti’ye seyrettirip para alacağını belirten tetikçi M.A., yakalanmasından kısa bir süre önce Kadir Güneş’i öldürme fırsatı bulduğunu ancak yağmur nedeniyle gerçekleştirmedeğini de ifadesinde söyledi.

Ergenekon’un gizli tanığı

Ergenekon soruştumalarında terör örgütü FETÖ’nün aranan firari savcısı Zekeriya Öz’e “Terazi” kod ismiyle gizli tanık ifadeleri verip birçok savcı ve hakim hakkında asılsız suçlamalarda bulunduğu da ortaya çıkan Zindaşti, son beş yıl içerisinde dördü kızının ölümünden sorumlu tuttuğu altı kişinin öldürülmesinden suçlanıyor.