Bu robot kına yakıyor geline türkü söylüyor

Bir yastığa baş koymaya hazırlananların ihtiyacı olan pek çok şeyi bir araya getiren Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı, dün İstanbul’da kapılarını açtı. Bu yılki temasını ‘doğaya dönüş’ olarak belirleyen fuar, trendler konusunda da çiftlere yol gösteriyor.



Fuardaki ürün ve hizmetlerin maliyetleri dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre bir kına gecesinin maliyeti 2 bin liradan başlayıp 15 bin liraya kadar çıkıyor. Düğün organizasyonları ise 50 bin liradan başlayıp 1 milyon liraya kadar yükseliyor. 19 Ocak’ta sona erecek fuarla birlikte ziyaretçi çiftler, aradıkları tüm ürünleri bir arada bulabilecek.



500 bin evlilik



Türkiye’de her yıl 500 bin evliliğin yaklaşık 90 bini İstanbul’da gerçekleşirken, Evlilik Fuarı bu yıl 40 bine yakın çiftin düğün ve ev hazırlığı sürecinde, fikir edindiği ve alışveriş yaptığı bir nokta olmaya devam etmeyi hedefliyor. ‘Cruise gemilerde evlenmek’ ise son dönemde oldukça popüler hale gelmeye başladı.



80 bin liraya gelinlik









Seren Moda tarafından sergilenen fuarın en pahalı gelinliği ise 80 bin lira. İki ayda üç kişi tarafından işlenen gelinlikte swarovski ve inci taşlar bulunuyor. Gelinliğin ağırlığı ise yaklaşık 50 kilogram.



Yüksek yüksek tepeler



Evlilik fuarının bu yılki gözdesi ise ‘kınacı robotlar’ oldu. Ada isimli bu robotlar kına tepsisi taşıyacak, kına türküsü söyleyecek ve dans edebilecek. Akın Robotics tarafından üretilen, Erol Yıldırım Kına Organizasyon’un standında sergilenen kınacı robotlar, fuarın öne çıkan konseptlerinden oldu. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kına organizasyonlarında farklı konseptlerin yer aldığını belirten Erol Yıldırım, “Kınacı robotların 4 saatlik programda 10-12 bin liralık maliyeti olacak” dedi.



Damatlıkta ‘siyah’ tercih ediliyor



Damatlıklarda bu yıl siyah, lacivert ve bordo renk ön planda. Genellikle damat adaylarının klasik smokin modelleri tercih ettiğini belirten BR Mağazacılık Satış Direktörü İbrahim Erbaş, “Fiyatlar 1299 liradan başlayıp 2100 liraya kadar çıkıyor” dedi.



200 $’lık taç









Fuarda 200 dolara da taç bulunuyor. Gelinaksesuarı.com yetkilisi, “50 liradan başlayan cam taşlı taçlar uygun olduğu için daha çok tercih ediliyor. Zirkon ve swarovski taçlar ise 100 liradan başlıyor” diye konuştu.

Hint konsepti revaçta



Labella’dan Tülin Sevin, “Düğünlerde kır mekanları ve açık hava tercih ediliyor. Bu yıl düğün salonlarına ilgi arttı. Kınalarda ise çok fazla geleneklerden kopmadan Hint ya da Roman konseptleri revaçta” dedi.









‘Şeffaf’ ayakkabı

Gelinlerin bu yıl kalın topuklu ile şeffaf ayakkabı tercih ettiğini belirten Gelinlik Ayakkabıcım yetkilisi, “Rahat kalıplar tercih ediliyor. Fiyatlar 250 ila 600 lira arasında değişiyor” diye konuştu.







Doğaya dönüş başlıyor



Patika Fuarcılık Genel Müdürü Didem Cılga, düğünlerde bu yılın en dikkat çekici eğiliminin ‘doğaya dönüş’ olduğunu belirtti.







Cılga, “Firmalar daha doğal, ekolojik ve organik ürünlerle tüketicinin karşısına çıkacak. Bunun nedeni de artık gençlerin daha bilinçli ve dünyadaki iklim krizinin farkında olup, çevre bilinci gelişmiş bireyler olması ve tercihlerini artık bu yönde kullanmaları” dedi.