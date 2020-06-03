Bu sene karne alınacak mı, ne zaman? Öğrencilere karne verilecek mi?

Corona virüsten dolayı mart ayından beri öğrenciler derslerini uzaktan eğitim sistemi üzerinden işliyorlar. Sınıf geçme konusunda geçtiğimiz günlerde detaylar paylaşılmıştı. Dönemin sonuna kısa bir süre kala öğrencilerin gündeminde karneler yer alıyor. Peki bu sen karne alınacak mı?

BU SENE KARNE VERİLECEK Mİ?

Bu sene sınıf geçmede birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Bu durumdan dolayı karne alınıp alınmayacağı ile ilgili henüz net bir bir bilgi bulunmuyor. Konu ile ilgili açıklama yapılırsa detaylar haberde yer alacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak yaz tatili başlayacak.

SINIF GEÇME NASIL OLACAK?

Bakanlığın internet sitesinden yayınlanan bilgilere göre, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde, sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. 12. sınıf öğrencilerinin de birinci dönemde aldıkları notlar geçerli olacak ve yıl sonu başarı puanı buna göre hesaplanacak.

2019-2020 eğitim öğretim yılı sene sonu puanı birinci dönem puanlarıyla belirleneceğinden, ikinci dönemde hiçbir ölçme ve değerlendirme aracı dikkate alınmayacak. Öğrenciler, yüz yüze yapılamayan eğitim öğretim faaliyetlerinden not değerlendirmesine tabi tutulmayacak.

Tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan, yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçecek. Alt sınıflar da dahil, başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler ise baraj, ders ayrımı yapılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek.