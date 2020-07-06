Bubonik veba nedir? Bubonik veba belirtileri nelerdir?

Veba hastalığının en yaygın biçimlerinden olan Bubonik veba ile ilgili detaylar gündemde araştırılıyor. Çin'de corona virüsten sonra bubonik veba alarmı verildi. Gelen haberler sonrasında bubonik veba belirtileri gündemde merak konusu oldu. Peki bubonik veba belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

BUBONİK VEBA NEDİR?

'Hıyarcıklı veba' ('bubonik veba') veba hastalığının en yaygın biçimidir. Hastalığa Yersinia pestis adı verilen enterobakteri neden olur. Bakteri vücuda girdikten sonra 3 ila 8 gün içinde etkisini gösterir.

BUBONİK VEBA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Belirtileri, yüksek ateş, üşüme duygusu, başağrısı, ishal ve bubo adı verilen, lenf bezi şişmeleridir. Deri altında ve iç organlarda kanama başladığı zaman da, akan kanın birikmesi sonucu ciltte siyah lekeler oluşur.

Geçmişte belirli dönemlerde bu hastalığın büyük salgınları yaşanmıştır. 14. yüzyılda kara ölüm olarak kayıtlara geçen salgının, hıyarcıklı veba olduğu sanılmaktadır.