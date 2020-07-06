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06.07.2020 - 13:24 |

Bubonik veba nedir? Bubonik veba belirtileri nelerdir?

Çin’de ortaya çıkan corona virüsten sonra şimdi ise bubonik veba virüsü haberleri gelmeye başladı. Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde yer alan Bayannur’da ‘bubonik veba’ virüsü ortaya çıktı. Bubonik vebanın ne olduğu ve belirtileri araştırılmaya başlandı. İşte bubonik veba ile ilgili detaylar...

Bubonik veba nedir? Bubonik veba belirtileri nelerdir?

Veba hastalığının en yaygın biçimlerinden olan Bubonik veba ile ilgili detaylar gündemde araştırılıyor. Çin'de corona virüsten sonra bubonik veba alarmı verildi. Gelen haberler sonrasında bubonik veba belirtileri gündemde merak konusu oldu. Peki bubonik veba belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

BUBONİK VEBA NEDİR?

'Hıyarcıklı veba' ('bubonik veba') veba hastalığının en yaygın biçimidir. Hastalığa Yersinia pestis adı verilen enterobakteri neden olur. Bakteri vücuda girdikten sonra 3 ila 8 gün içinde etkisini gösterir.

BUBONİK VEBA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Belirtileri, yüksek ateş, üşüme duygusu, başağrısı, ishal ve bubo adı verilen, lenf bezi şişmeleridir. Deri altında ve iç organlarda kanama başladığı zaman da, akan kanın birikmesi sonucu ciltte siyah lekeler oluşur.

Geçmişte belirli dönemlerde bu hastalığın büyük salgınları yaşanmıştır. 14. yüzyılda kara ölüm olarak kayıtlara geçen salgının, hıyarcıklı veba olduğu sanılmaktadır.

Sivrisinekler İstanbulluların başına dert olduİstanbul'da bir süredir vatandaşların kabusu haline gelen sivrisinekler sebebiyle hastanelere başvuranların sayısı arttı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi ve Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekai Kutlubay, "Belediyelerin kullandığı ilaçlara karşı direnç gelişmesinden dolayı sineklerin sayısında inanılmaz bir artış var. Sinekler mevcut ilaçlara karşı dirençliler. Mevcut ilaçlar bunları öldürmüyor" dedi. Kutlubay, " '0' kan grubunda olan kişiler farklı bir salgı üretiyor, bu salgıyı algılayarak bu kan grubundakilere geliyor. 'A' kan grubunda olanları ise daha az ısırır" ifadesini kullandı. Sinek sokmalarında uzun süren iyileşme sürecinde de şikayet eden vatandaşlar sivrisinek sayısının her geçen gün arttığını kaydediyor.
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