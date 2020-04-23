23.04.2020 - 13:41 |
Bücür filminin konusu nedir? İşte Bücür filminin oyuncuları...
Corona virüs nedeniyle bazı dizi setlerinin çekimlerine ara verildi. Yerli ve yabancı filmler televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Bugün ise Bücür filmi televizyonda ilk kez yayınlanacak. Peki Bücür filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
Berat Efe Parlar,Seren Şirince, Seçkin Özdemir ve Dolunay Soysert'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Bücür filmi bugün televizyonda ilk kez izleyicilerle buluşacak. Filmin konusu ise merak ediliyor. Peki Bücür filminin konusu nedir? İşte Bücür filminin oyuncuları...
BÜCÜR FİLMİ KONUSU NEDİR?
Bücür, Umut Kırca'nın 2018 yılında yönettiği komedi ve aile filmi.
Ultra zeki bir çocuk olan Umut, on yaş doğum gününden önce annesini bulmaya karar verir. Annesini bulmak için teknolojiden yararlanan Umut, annesinin izine rastlar.
BÜCÜR FİLMİNİN OYUNCULARI
Berat Efe Parlar
Seren Şirince
Seçkin Özdemir
Taner Barlas
Durul Bazan
Hamdi Kahraman
Ali Rıza Tanyeli
Ümit Erdim
Dolunay Soysert
Yasağın başlamasıyla İstanbul sessizliğe büründüİstanbul'da, yeni tip corona virüsle (kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından, polis ekipleri tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araçlarda belge kontrolü yapılarak geçişe izin veriliyor.