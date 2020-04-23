Berat Efe Parlar,Seren Şirince, Seçkin Özdemir ve Dolunay Soysert'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Bücür filmi bugün televizyonda ilk kez izleyicilerle buluşacak. Filmin konusu ise merak ediliyor. Peki Bücür filminin konusu nedir? İşte Bücür filminin oyuncuları...

BÜCÜR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bücür, Umut Kırca'nın 2018 yılında yönettiği komedi ve aile filmi.

Ultra zeki bir çocuk olan Umut, on yaş doğum gününden önce annesini bulmaya karar verir. Annesini bulmak için teknolojiden yararlanan Umut, annesinin izine rastlar.

BÜCÜR FİLMİNİN OYUNCULARI

Berat Efe Parlar

Seren Şirince

Seçkin Özdemir

Taner Barlas

Durul Bazan

Hamdi Kahraman

Ali Rıza Tanyeli

Ümit Erdim

Dolunay Soysert