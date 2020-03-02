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02.03.2020 - 00:33 |

Bugün (2 Mart) hava durumu nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...

Bahar geldi, mart ayının ilk günlerini yaşıyoruz. Bugün yeni bir haftaya merhaba dedik. Vatandaşlar hava durumunu merak ediyor ve Bugün hava durumu nasıl? diye soruyor. İşte 2 Mart hava durumu...

Bugün (2 Mart) hava durumu nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...

Yeni haftayla birlikte hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde hissedilir derecede artacağı ve hafta sonuna kadar mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün Ağrı, Van ve Hakkari'de kar yağışı devam edecek. İşte 2 Mart hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Doğu Anadolu bölgesi hariç yurdun diğer bölümünde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Ağrı, Van ve Hakkari'de kar yağışı devam edecek. İstanbul'da hava sıcaklığı 15 dereceye, Ankara'da 15 dereceye ve İzmir'de 19 dereceye çıkacak. 

Bugün (2 Mart) hava durumu nasıl olacak İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...

 

 

Türkiye Mehmetçik için tek yürek olduKırklareli'nde Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit düşen askerlere ilişkin, Mehmetçiğe destek amacıyla binalarındaki ışıklarla "TSK" yazdı.
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