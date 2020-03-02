Bugün (2 Mart) hava durumu nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...

Yeni haftayla birlikte hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde hissedilir derecede artacağı ve hafta sonuna kadar mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün Ağrı, Van ve Hakkari'de kar yağışı devam edecek. İşte 2 Mart hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Doğu Anadolu bölgesi hariç yurdun diğer bölümünde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Ağrı, Van ve Hakkari'de kar yağışı devam edecek. İstanbul'da hava sıcaklığı 15 dereceye, Ankara'da 15 dereceye ve İzmir'de 19 dereceye çıkacak.