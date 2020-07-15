Bugün Ayasofya! Yüzlerce kişi izledi

İlgiyle izlenen gösteri sonrası konuşan ekip yönetmeni Emre Özmen, Bitirmiş olmanın mutluluğu ve heyecanı var. Alnımızın akıyla projeyi bitirdik. Ekip yaklaşık 1 aydır geceli gündüzlü çalışıyor. Çocuklar çok özveriliydi. Ayasofya şu an dünyanın gündeminde. Biz de neden böyle bir şey yaptık diye soracak olursanız, özellikle unutma unutturma diyoruz. Demokrasi nöbetinin sonunda Cumhurbaşkanımız bizlerden bir şey istemişti. Siz de 15 Temmuz'u unutmayın unutturmayın demişti. Biz de unutmadık, unutturmayacağız. Çünkü biz unutmadık Çanakkale'yi, Seddülbahir'i, Kanlı sırtı. O yüzden böyle bir proje gerçekleştirdik. Herkese ekibim adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.











"15 TEMMUZA YAKIŞIR BİR GÖSTERİ OLSUN İSTEDİK"

Yoğun bir hazırlık sürecinden geçtiklerini ifade eden dansçı Çisel Kuşkan, bir ay boyunca gece gündüz çalıştık. Çok uğraştık. Güzel bir şey olsun istedik. 15 Temmuz'a yakışır bir şey olsun istedik. Ve umarım güzel olmuştur. Çünkü demokrasi zaferi ve o günler çok sancılı geçti ama unutulmaz bir zaferle geçti. Ve her sene bunu hatırlatıyoruz. Geçen sene de yapmıştık. Bu sene de oldu umarım seneye yeniden yapabiliriz" şeklinde konuştu.