Bugün bankalar açık mı, tatil mi (3 Ağustos)? Bugün EFT yapılır mı?

Bugün 3 Ağustos 2020 tarihinde Kurban Bayramı'nın son günü kutlanıyor. Haftanın ilk gününe gelince banka işlemleri yapmak isteyen vatandaşlar bayram tatilinin devam edip etmediğini araştırıyorlar. "Bugün bankalar açık mı?" sorusunun yanıtı gündemde araştırılırken EFT yapılıp yapılamayacağı da merak konusu. Peki bugün EFT yapılır mı?

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

Bugün Kurban Bayramı'nın son günü idrak ediliyor. Bayram nedeniyle tatil uygulaması bulunuyor. Kurban Bayramı nedeniyle bugün bankalar kapalı

BUGÜN EFT YAPILIR MI?

Kurban Bayramı tatili nedeniyle bugün EFT işlemleri gerçekleşmeyecek ve ilk mesai günü başlayınca EFT işlemleri aktif olacak.