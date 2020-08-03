Bugün bankalar, PTT'ler, borsalar açık mı, ne zaman açılıyor? Havale ve EFT yapılıyor mu?

Bugün Kurban Bayramı'nın 4. gününe girdik. Bayram tatili devam ediyor. Fakat bazı kurumlarda işleri olan özellikle de bankada işlem yapacaklar, bugün açık olup olmadığını sorguluyor. İşte detaylar...

BANKA VE BORSALAR AÇIK MI?

Bugün Kurban Bayramı'nın 4. günü ve tatil devam ediyor. Bu nedenle banka, PTT ve borsalar açılmayacak. Tüm resmi ve özel kurumlar 4 Ağustos Salı günü işlem yapacak. Bu nedenle EFT de yapılamayacak.