03.08.2020 - 01:09 |
Bugün bankalar, PTT'ler, borsalar açık mı, ne zaman açılıyor? Havale ve EFT yapılıyor mu?
Kurban Bayramı devam ediyor. Bugün bayramın son günü... Bayramın 4. günü pazartesiye denk gelirken kafa karılıklığını gidermek isteyen yurttaşlar 'Bankalar ve borsalar açık mı, ne zaman açılıyor?' sorusuna cevap bulmaya çalışıyor?
Bugün Kurban Bayramı'nın 4. gününe girdik. Bayram tatili devam ediyor. Fakat bazı kurumlarda işleri olan özellikle de bankada işlem yapacaklar, bugün açık olup olmadığını sorguluyor. İşte detaylar...
BANKA VE BORSALAR AÇIK MI?
Bugün Kurban Bayramı'nın 4. günü ve tatil devam ediyor. Bu nedenle banka, PTT ve borsalar açılmayacak. Tüm resmi ve özel kurumlar 4 Ağustos Salı günü işlem yapacak. Bu nedenle EFT de yapılamayacak.
İletişim Başkanı Altun'dan "kardeşlik" vurgusuİletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bin yıldır birbirinden farklı inanç, etnik köken, kültür ve dilin barış içerisinde yaşadığı Anadolu toprakları tüm dünyaya kardeşlik nedir onu gösterdi. Geçmişimiz bir geleceğimiz bir, hüznümüz bir sevincimiz bir. Kardeşliğimiz nice bin yıllar daim olsun." ifadelerini kullandı.