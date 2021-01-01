01.01.2021 - 11:19 |
Bugün camiler açık mı? Sokağa çıkma yasağında camiler açık oluyor mu?
Bugün Cuma günü olmasından dolayı cuma namazına katılacak olan vatandaşlar camiler hakkında bilgi almak istiyor. Sokağa çıkma yasağında camilerin açık olup olmadığını araştıranlar için cevabı haberimize ekledik. İşte bugün camiler açık mı sorusunun yanıtı...
Diyanet İşleri Başkanlığı resmi Twitter adresi üzerinden cuma namazı duyurusu paylaştı. Bugün sokağa çıkma yasağı uygulanmasından dolayı kafası karışan vatandaşların merakla araştırdığı bugün camiler açık mı sorusunun yanıtı belirlendi.
BUGÜN CAMİLER AÇIK MI?
Bugün cuma namazı kılınacağı için camiler açık olacak. Diyanet, evine en yakın noktada bulunan yürüme mesafesindeolan camilerde cuma namazının sosyal medafeli ve maskeli bir şekilde kılınacağını bildirdi.
Yolun ortasında bıraktı! 16 yaşında...Çanakkale'de 2020'nin son dakikalarında babasına ait otomobille trafiğe çıkan ve bu sırada benzini biten aracı yol ortasında bırakıp kaçan E.K.’ye (16) ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek suçlarından yaklaşık 10 bin lira ceza kesildi. Çağrılması üzerine aracı alması için olay yerine gelen baba Efkan K. (56) ise HES sorgusunda koronavirüs hastası olduğunun öğrenilmesi üzerine evine gönderildi.