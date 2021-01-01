Bugün camiler açık mı? Sokağa çıkma yasağında camiler açık oluyor mu?

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi Twitter adresi üzerinden cuma namazı duyurusu paylaştı. Bugün sokağa çıkma yasağı uygulanmasından dolayı kafası karışan vatandaşların merakla araştırdığı bugün camiler açık mı sorusunun yanıtı belirlendi.

BUGÜN CAMİLER AÇIK MI?

Bugün cuma namazı kılınacağı için camiler açık olacak. Diyanet, evine en yakın noktada bulunan yürüme mesafesindeolan camilerde cuma namazının sosyal medafeli ve maskeli bir şekilde kılınacağını bildirdi.