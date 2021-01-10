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10.01.2021 - 14:53 | | DHA

Bugün Çanakkale Boğazı! Trafiğe kapatıldı

Çanakkale Boğazı, Gemlik Limanı'na konteyner yükleme vinci götüren Hollanda bayraklı 173 metre boyundaki ‘Bigroll Beaufort’ isimli geminin, geçişi nedeniyle tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Bugün Çanakkale Boğazı! Trafiğe kapatıldı

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ KEDİ YOLUNUN ALTINDAN BÖYLE GEÇTİ

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 173 metre uzunluğundaki konteyner vinci taşıyan 'Bigroll Beaufort’ isimli gemi, saat 13.30'da 1915 Çanakkale Köprüsü kulelerinin bulunduğu noktaya ulaştı.

Singapur'dan Gemlik Limanı'na konteyner yükleme vinci taşıdığı için yüksekliği 87 metreye ulaşan gemi, 1915 Çanakkale Köprüsü kedi yolunun altından geçerken ilginç görüntüler ortaya çıktı. Vinç yüklü gemi, boğaz geçişini tamamlayıp Marmara Denizi'ne açılırken sabah 08.00'da  askıya alınan Kuzey-Güney yönlü gemi trafiği de saat 14.00  itibariyle normale döndü.

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