Bugün corona virüs vaka ve ölü sayısı açıklandı! Koronavirüs son durum...

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu günden güne iyiye gidiyor. Vaka sayıları ve ölü sayıları düşüş eğiliminde... Dün 987 vaka sayısı yaşanırken 29 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Şimdi gözler yeni açıklanacak olan tabloda... Peki, 26 Mayıs corona virüs vaka sayısı açıklandı mı? Koronavirüs son durum nedir?

BUGÜN CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI AÇIKLANDI

26 Mayıs corona virüs vaka ve ölü sayısı açıklandı. Bugün 28 kişi hayatını kaybederken 948 kişi corona virüse yakalandı.

BAKAN KOCA'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve Entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir.

ELDE EDİLEN BAŞARI, 83 MİLYONUN GÖSTERDİĞİ UYUMUN SONUCU"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından, son verilere ilişkin "İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç azalmaya devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni dönemde yeni ve güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir." paylaşımında bulundu.

CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU? KORONAVİRÜS SON DURUM NEDİR?