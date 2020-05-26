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26.05.2020 - 20:12 |

Bugün corona virüs vaka ve ölü sayısı açıklandı! Koronavirüs son durum...

Türkiye'de corona virüs vaka sayısı günden güne iyileşme gösterirken günlük vaka sayıları da 1000'in altına düşmüş durumda... Bu gelişme vatandaşlar tarafından sevinçle karşılanırken son durum anlık olarak takip ediliyor. Peki 26 Mayıs corona virüs vaka sayısı açıklandı mı? Koronavirüs son durum nedir?

Bugün corona virüs vaka ve ölü sayısı açıklandı! Koronavirüs son durum...

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu günden güne iyiye gidiyor. Vaka sayıları ve ölü sayıları düşüş eğiliminde... Dün 987 vaka sayısı yaşanırken 29 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Şimdi gözler yeni açıklanacak olan tabloda... Peki, 26 Mayıs corona virüs vaka sayısı açıklandı mı? Koronavirüs son durum nedir?

BUGÜN CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI AÇIKLANDI

26 Mayıs corona virüs vaka ve ölü sayısı açıklandı. Bugün 28 kişi hayatını kaybederken 948 kişi corona virüse yakalandı.

Bugün corona virüs vaka ve ölü sayısı açıklandı Koronavirüs son durum...

BAKAN KOCA'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve Entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir.

Bugün corona virüs vaka ve ölü sayısı açıklandı Koronavirüs son durum...

ELDE EDİLEN BAŞARI, 83 MİLYONUN GÖSTERDİĞİ UYUMUN SONUCU"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından, son verilere ilişkin "İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç azalmaya devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni dönemde yeni ve güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir." paylaşımında bulundu.

Bugün corona virüs vaka ve ölü sayısı açıklandı Koronavirüs son durum...

 CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU? KORONAVİRÜS SON DURUM NEDİR?

ABD'de corona'dan vefat edenlerin sayısı 100 bini geçtiCorona'nın merkezi haline gelen ABD'den kötü haberler geliyor. ABD'deki yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bin eşiğini aştı.
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