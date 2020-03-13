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13.03.2020 - 07:50 |

Bugün cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazı iptal oldu mu?

Türkiye corona virüsü ile mücadele ederken dün Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Beştepe'de corona virüsü toplantısı gerçekleşti. Toplantı sonrası önemli kararlar alınırken cuma namazının iptal olup olmayacağı büyük merak konusuydu. Peki, Bugün cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazı iptal oldu mu?

Bugün cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazı iptal oldu mu?

 

Bugün cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazı iptal oldu mu? sorusu dün ve bugün en çok sorulan sorular arasında... Türkiye corona virüsü ile mücadele ederken bu konu Türkiye'nin gündemine oturdu. İşte cuma namazı ile ilgili alınan kararlar...

BUGÜN CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Güçlü konu ile ilgili şu açıklamada bulundu:

Koronavirüs nedeniyle 13 Mart Cuma günü, Cuma namazının kılınmayacağına dair, Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın sosyal medya hesabından yapılmış gibi gösterilen ve gerçekle ilgisi olmayan bir ekran görüntüsünün, çok sayıda sosyal medya gruplarında paylaşıldığı öğrenilmiştir. Söz konusu paylaşım gerçek dışıdır. Cuma namazının kılınmaması gibi bir durum söz konusu değildir. İtibar edilmemesi istirham olunur.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşavirliği sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda Başkan Erbaş’ın yarın (13 Mart) Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde “Tedbir Mümin’den Takdir Allah’tandır” konulu hutbe irad edip Cuma namazı kıldıracağı bilgisi paylaşıldı.

 

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