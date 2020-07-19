MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bugün Elazığ'da termometreler 47 dereceyi gösterdi!
ABONE OL
19.07.2020 - 16:27 | | İHA

Bugün Elazığ'da termometreler 47 dereceyi gösterdi!

Meteorolojinin sıcak hava dalgası uyarısının ardından Elazığ'da termometreler 47 dereceyi gösterdi.

Bugün Elazığ'da termometreler 47 dereceyi gösterdi!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün bildirdiği Basra kaynaklı sıcak hava dalgası, Elazığ'da da etkisini gösterdi. Hissedilir derecede artan sıcaklar vatandaşları etkiledi. Termometrelerin 47 dereceyi gösterdiği ilde vatandaşlar gölgelik alanlara sığınarak, soğuk su ile serinlemeye çalıştı.

Havanın hissedilir derece arttığını belirten Reşat Yılmaz, “Bugün hava çok sıcak. Mevsim normallerine göre aşırı bir sıcaklık var. Bunaltıcı bir hava var, halk dışarı çıkamıyor. Termometreler şu an 46 ile 47 dereceyi gösteriyor. Bizler de serin yerlerde oturuyoruz ya da evde oturup dışarı çıkmıyoruz. Salgından dolayı dışarı çıkmıyoruz, çıktığımızda ise en serin yer neresi ise orada oturuyoruz" dedi.

Mert Murat Atilla adlı vatandaş ise, “Dün uyarılar yapıldı. Bugün hava sıcaklığı 47 derece. İnsanlar serinlemek için gölgelik yerlerde oturuyorlar" diye konuştu.

    Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii'ne sürpriz ziyaretSon dakika gelen habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bugün Elazığ'da termometreler 47 dereceyi gösterdi!

    Bugün Elazığ'da termometreler 47 dereceyi gösterdi!

    Milyonları ilgilendiriyor! SGK o paraları iade ediyor

    Milyonları ilgilendiriyor! SGK o paraları iade ediyor

    Almanya'da 60 bin mühimmat kayıp

    Almanya'da 60 bin mühimmat kayıp

    İslam alemi sabırslızlıkla bekliyor! Kurban Bayramı ne zaman, sokağa çıkma yasağı var mı?

    İslam alemi sabırslızlıkla bekliyor! Kurban Bayramı ne zaman, sokağa çıkma yasağı var mı?

    Sıradaki Haber