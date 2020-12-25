25.12.2020 - 09:25 |
Bugün en son nerede deprem oldu? AFAD 25 Aralık son depremler listesi
Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından meydana gelen son depremler listelenmeye devam ediyor. Peki Bugün en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu. İşte son depremler listesi...
En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen depremler zaman zaman korku ve paniğe neden olduğu gibi yaşanan depremlerin büyüklüğü ve şiddetleri zaman zaman can ve mal kaybına neden olabiliyor. Peki Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu?
SON DEPREMLER LİSTESİ
Suriyeli kadınların saç koparan sokak kavgası kameradaMuş'ta, kendisi gibi Suriye uyruklu biri kadın 3 genç kızın saldırısına uğrayan genç bir kadın, öldüresiye dövülerek saçları kopartıldı. Vatandaşların güçlükle ayırdığı kavga anı, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.