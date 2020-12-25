Bugün en son nerede deprem oldu? AFAD 25 Aralık son depremler listesi

En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen depremler zaman zaman korku ve paniğe neden olduğu gibi yaşanan depremlerin büyüklüğü ve şiddetleri zaman zaman can ve mal kaybına neden olabiliyor. Peki Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu?

SON DEPREMLER LİSTESİ

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ