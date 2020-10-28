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28.10.2020 - 09:11 |

Bugün ne kandili 28 Ekim 2020 Çarşamba? İşte günün anlam ve önemi...

Bugün ne kandili? sorusu büyük merakla araştırılmaya devam ediyor. 28 Ekim 2020 Çarşamba günü yani bugünün anlam ve önemi oldukça merak ediliyor. Bugünün kandil olduğunun farkına varanlar bugün ne kandili sorusunu araştırıyor. İşte Müslüman vatandaşların en özel günü...

Bugün ne kandili 28 Ekim 2020 Çarşamba? İşte günün anlam ve önemi...

2020 Dini Günler takviminde yer alan 28 Ekim 2020 Çarşamba gününün kandil olduğu diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Bugün hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgilenmek isteyenler bugün ne kandili sorusuna cevap arıyor. İşre Rebiülevvel ayına girmemizle birlikte 2020 yılının son kandil günü hakkında bilinmesi gerekenler...

BUGÜN NE KANDİLİ?

Bugün Mevlid Kandili idrak ediliyor.

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum yıl dönümü olarak her yıl Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi Mevlid Kandili olarak idrak edilmektedir.

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Bugün ne kandili 28 Ekim 2020 Çarşamba İşte günün anlam ve önemi...

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