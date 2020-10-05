5 Ekim Pazartesi bugün kimler okula gidecek, hangi liseler açılıyor? Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim ve öğretim yılını 31 Ağusto'ta uzaktan eğitim ile başlatmıştı. Kovid-19 salgını nedeniyle yüz yüze eğitime bir süre ara verildi. İlk olarak anaokulu ve 1. sınıflar yüz yüze eğitim modeline geçtiler. Bugün itibariyle liseler de yüz yüze eğitime başlıyor. Peki, hangi liseler bugün okula başlayacak?

BUGÜN KİMLER OKULA GİDECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce illere "2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Uygulamalı Eğitim"e ilişkin yazı gönderildi. Yazıda, Anadolu teknik programı öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim ve staj uygulamalarının 28 Eylül'den itibaren başladığı anımsatıldı.

Yazıya göre, 5 Ekim'den itibaren de mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinin "meslek.eba.gov.tr" adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımları, tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitimle verilecek.

DERS SÜRELERİ NE KADAR OLACAK?

Öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi ve dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak.Bu durum okul yöneticileri ve öğretmenlerce de takip edilerek okulda gerçekleştirilecek yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre bilgilendirme gerçekleştirilecek.

Yüz yüze eğitimde, öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30, teneffüsler 10 ve öğle arası 45 dakika olarak uygulanacak. Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel veya teorik kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.Yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal dersleri süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilecek.Haftalık ders çizelgelerine göre, yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri, alan zümre öğretmenlerince belirlenecek.

OKULDA KORONA ÇIKARSA NE OLACAK?

Rehberde şu kurallar bulunuyor. Sınıfların en fazla 15 öğrenci ile sınırlı olmasına özen gösterilecek.Okullarda Kovid-19’dan sorumlu olan kişi veya kişiler, öğrencilerin ve/veya öğretmenlerin okullarda bulunduğu tüm zaman dilimlerinde, okul içerisinde ve bahçesinde maskelerinin doğru takılıp takılmadığını kontrol edecek.Görevli kişiler okuldaki herhangi bir olumsuz durumu okul idarecilerine ivedilikle iletecek. İl pandemi kurullarının aksi yönde kararı olmadığı sürece öğrencilerin okulda bulunduğu sürelerde maske takmaları sağlanacak.Bir öğrencide Kovid-19 çıkmışsa, kurallara uygun şekilde maske kullanıldığı durumlarda öğrenci ve öğretmenler temaslı kabul edilecek ve okula devam edecekler.Bu sınıftaki öğrenci ve öğretmenlerin, okul tarafından 14 gün boyunca en az iki ders saati arayla semptomları takip edilecek ve bunlar kayıt altına alınacak. Ayrıca, bu sınıftaki öğrencilerin teneffüs saatleri diğer sınıflardan farklılaştırılacak.Aynı sınıfta öğrenciler ya da öğretmende olmak üzere ikinci pozitif vakanın görülmesi durumunda, sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilecek.Okuldaki diğer öğretmenler ise temaslı kabul edilerek maske takmak koşuluyla okula devam edecekler.

Öğretmenlerin 14 gün boyunca semptomları okul tarafından izlenecek.İlk vakanın görüldüğü sınıfta öğretmenlerin kuralına uygun maske taktığı, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda, sınfıtaki tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilecek.Öğretmenler ise temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam edecekler. Öğretmenlerin ve öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda ise sınıfta yer alan tüm öğrenciler ile vaka çıkan sınıfta ders anlatan tüm öğretmenler yakın temaslı kabul edilecek.Aynı sınıfta eş zamanlı (14 gün içerisinde) birden fazla vaka çıkması durumunda sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilecek. Bu öğrenciler eve gönderilecek ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak.Kovid-19’un ilk olarak bir öğretmende görülmesi durumunda, sadece öğretmenle ve öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda, öğretmenin eğitim verdiği tüm sınıflar ile tüm öğretmenler yakın temaslı kabul edilecek.Diğer durumlarda öğrenci ve öğretmenler temaslı kabul edilecek ve 14 gün boyunca okul tarafından semptom takibi yapılarak okula devam edecekler.