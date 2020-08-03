Bugün koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 3 Ağustos corona virüs son durum ne?

Koronavirüs son durumu her gün merak edilen konuların başında geliyor. Vaka ve ölü sayısının artıp artmadığı her gün sorgulanıyor. Vatandaşlar sıklıkla Bugün koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuna cevap arıyor. İşte ayrıntılar...

KORONAVİRÜS VAKA SAYISI AÇIKLANDI

3 Ağustos koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı. Bugün vaka sayısı 995; ölü sayısı ise 19 olarak belirlendi.

2 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI

2 Ağustos koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı. Bugün 18 kişi yaşamını yitirirken 987 yeni vaka sayısı belirlendi.