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03.08.2020 - 19:46 |

Bugün koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 3 Ağustos corona virüs son durum ne?

Koronavirüste dün vaka sayısı 987, ölü sayısı ise 18'di. Türkiye şimdi Sağlık Bakanlığı'nın yayınlayacağı yeni günlük tabloyu bekliyor. Bu nedenle de Bugün koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusu yoğun bir şekilde aratılıyor. İşte detaylar...

Bugün koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 3 Ağustos corona virüs son durum ne?

Koronavirüs son durumu her gün merak edilen konuların başında geliyor. Vaka ve ölü sayısının artıp artmadığı her gün sorgulanıyor. Vatandaşlar sıklıkla Bugün koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuna cevap arıyor. İşte ayrıntılar...

KORONAVİRÜS VAKA SAYISI AÇIKLANDI

3 Ağustos koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı. Bugün vaka sayısı 995; ölü sayısı ise 19 olarak belirlendi.

Bugün koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu 3 Ağustos corona virüs son durum ne

2 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI

2 Ağustos koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı. Bugün 18 kişi yaşamını yitirirken 987 yeni vaka sayısı belirlendi.

 

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (3 Ağustos 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.
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