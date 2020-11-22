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22.11.2020 - 11:37 |

Bugün marketler açık mı? Kafe ve restoranlar kaça kadar açık, yasaklar kaçtan kaça kadar sürüyor?

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilirken, kafe ve restoranlar da belli saatlere kadar açık olabilecek. Diğer yandan marketler de hafta sonu ve hafta içi belirlenen saat aralığında çalışabilecek. Peki, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman?

Bugün marketler açık mı? Kafe ve restoranlar kaça kadar açık, yasaklar kaçtan kaça kadar sürüyor?

Martket, kafe, restoran, lokanta gibi işletmeler belli saatlerde açık olabilecek. Çay bahçesi, spor salonu, sinemalar gibi eğlence alanları da geçici olarak kapatıldı. İçişleri Bakanlığı koronavirüs ek tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Böylelikle 10:00 - 20:00 saatleri dışında sokağa çıkmak kısıtlanacak.

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

Artan vaka ve ölüm oranlarına yönelik bir dizi yeni önlem alındı. Buna göre hafta sonu 10:00 - 20:00 saatleri dışında sokağa çıkışlar belirli istisnalar dışında yasaklandı. Marketler, AVM'ler, berber ve kuaförler de uygun görülen saatlerde çalışacak. Genelgede yer alan maddede; ''Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.'' ifadesi yer aldı.

KAFE VE RESTORANLAR KAÇA KADAR AÇIK?

Alınan kararda,'' Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel­ al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.'' şeklinde belirtildi.

HAFTA İÇİ

10:00'dan önce 

20 yaş altı - Yasak20 - 65 yaş arası - Serbest65 yaş üstü - YasakRestoran ve Kafeler - Kapalı

10:00 - 13:00 

20 yaş altı: Yasak20 - 65 yaş arası: Serbest65 yaş üstü: SerbestRestoran ve Kafeler: Açık

13:00 - 16:00

20 yaş altı: Serbest20 - 65 yaş arası: Serbest65 yaş üstü: YasakRestoran ve Kafeler: Açık

16:00 - 20:00

20 yaş altı: Yasak20 - 65 yaş arası: Serbest65 yaş üstü: YasakRestoran ve Kafeler: Açık

20:00'den sonra

20 yaş altı: Yasak20 - 65 yaş arası: Serbest65 yaş üstü: YasakRestoran ve Kafeler: Kapalı

HAFTA SONU

10:00'dan önce 

20 yaş altı: Yasak20 - 65 yaş arası: Yasak65 yaş üstü: YasakRestoran ve Kafeler: Kapalı

10:00 - 13:00 

20 yaş altı: Yasak20 - 65 yaş arası: Serbest65 yaş üstü: SerbestRestoran ve Kafeler: Açık

13:00 - 16:00

20 yaş altı: Serbest20 - 65 yaş arası: Serbest65 yaş üstü: YasakRestoran ve Kafeler: Açık

16:00 - 20:00

20 yaş altı: Yasak20 - 65 yaş arası: Serbest65 yaş üstü: YasakRestoran ve Kafeler: Açık

20:00'den sonra

20 yaş altı: Yasak20 - 65 yaş arası: Yasak65 yaş üstü: YasakRestoran ve Kafeler: Kapalı

 

 

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından trafik yoğunluğu oluştuSokağa çıkma kısıtlamasının saat 10.00 itibariyle sona ermesiyle Ataşehir D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.
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