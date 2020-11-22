Bugün marketler açık mı? Kafe ve restoranlar kaça kadar açık, yasaklar kaçtan kaça kadar sürüyor?
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilirken, kafe ve restoranlar da belli saatlere kadar açık olabilecek. Diğer yandan marketler de hafta sonu ve hafta içi belirlenen saat aralığında çalışabilecek. Peki, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman?
Martket, kafe, restoran, lokanta gibi işletmeler belli saatlerde açık olabilecek. Çay bahçesi, spor salonu, sinemalar gibi eğlence alanları da geçici olarak kapatıldı. İçişleri Bakanlığı koronavirüs ek tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Böylelikle 10:00 - 20:00 saatleri dışında sokağa çıkmak kısıtlanacak.
BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?
Artan vaka ve ölüm oranlarına yönelik bir dizi yeni önlem alındı. Buna göre hafta sonu 10:00 - 20:00 saatleri dışında sokağa çıkışlar belirli istisnalar dışında yasaklandı. Marketler, AVM'ler, berber ve kuaförler de uygun görülen saatlerde çalışacak. Genelgede yer alan maddede; ''Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.'' ifadesi yer aldı.
KAFE VE RESTORANLAR KAÇA KADAR AÇIK?
Alınan kararda,'' Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.'' şeklinde belirtildi.
HAFTA İÇİ
10:00'dan önce
|20 yaş altı - Yasak
|20 - 65 yaş arası - Serbest
|65 yaş üstü - Yasak
|Restoran ve Kafeler - Kapalı
10:00 - 13:00
|20 yaş altı: Yasak
|20 - 65 yaş arası: Serbest
|65 yaş üstü: Serbest
|Restoran ve Kafeler: Açık
13:00 - 16:00
|20 yaş altı: Serbest
|20 - 65 yaş arası: Serbest
|65 yaş üstü: Yasak
|Restoran ve Kafeler: Açık
16:00 - 20:00
|20 yaş altı: Yasak
|20 - 65 yaş arası: Serbest
|65 yaş üstü: Yasak
|Restoran ve Kafeler: Açık
20:00'den sonra
|20 yaş altı: Yasak
|20 - 65 yaş arası: Serbest
|65 yaş üstü: Yasak
|Restoran ve Kafeler: Kapalı
HAFTA SONU
10:00'dan önce
|20 yaş altı: Yasak
|20 - 65 yaş arası: Yasak
|65 yaş üstü: Yasak
|Restoran ve Kafeler: Kapalı
10:00 - 13:00
|20 yaş altı: Yasak
|20 - 65 yaş arası: Serbest
|65 yaş üstü: Serbest
|Restoran ve Kafeler: Açık
13:00 - 16:00
|20 yaş altı: Serbest
|20 - 65 yaş arası: Serbest
|65 yaş üstü: Yasak
|Restoran ve Kafeler: Açık
16:00 - 20:00
|20 yaş altı: Yasak
|20 - 65 yaş arası: Serbest
|65 yaş üstü: Yasak
|Restoran ve Kafeler: Açık
20:00'den sonra
|20 yaş altı: Yasak
|20 - 65 yaş arası: Yasak
|65 yaş üstü: Yasak
|Restoran ve Kafeler: Kapalı