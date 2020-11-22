Bugün marketler açık mı? Kafe ve restoranlar kaça kadar açık, yasaklar kaçtan kaça kadar sürüyor?

Martket, kafe, restoran, lokanta gibi işletmeler belli saatlerde açık olabilecek. Çay bahçesi, spor salonu, sinemalar gibi eğlence alanları da geçici olarak kapatıldı. İçişleri Bakanlığı koronavirüs ek tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Böylelikle 10:00 - 20:00 saatleri dışında sokağa çıkmak kısıtlanacak.

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

Artan vaka ve ölüm oranlarına yönelik bir dizi yeni önlem alındı. Buna göre hafta sonu 10:00 - 20:00 saatleri dışında sokağa çıkışlar belirli istisnalar dışında yasaklandı. Marketler, AVM'ler, berber ve kuaförler de uygun görülen saatlerde çalışacak. Genelgede yer alan maddede; ''Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.'' ifadesi yer aldı.

KAFE VE RESTORANLAR KAÇA KADAR AÇIK?

Alınan kararda,'' Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel­ al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.'' şeklinde belirtildi.

HAFTA İÇİ

10:00'dan önce

20 yaş altı - Yasak 20 - 65 yaş arası - Serbest 65 yaş üstü - Yasak Restoran ve Kafeler - Kapalı

10:00 - 13:00

20 yaş altı: Yasak 20 - 65 yaş arası: Serbest 65 yaş üstü: Serbest Restoran ve Kafeler: Açık

13:00 - 16:00

20 yaş altı: Serbest 20 - 65 yaş arası: Serbest 65 yaş üstü: Yasak Restoran ve Kafeler: Açık

16:00 - 20:00

20 yaş altı: Yasak 20 - 65 yaş arası: Serbest 65 yaş üstü: Yasak Restoran ve Kafeler: Açık

20:00'den sonra

20 yaş altı: Yasak 20 - 65 yaş arası: Serbest 65 yaş üstü: Yasak Restoran ve Kafeler: Kapalı

HAFTA SONU

10:00'dan önce

20 yaş altı: Yasak 20 - 65 yaş arası: Yasak 65 yaş üstü: Yasak Restoran ve Kafeler: Kapalı

10:00 - 13:00

20 yaş altı: Yasak 20 - 65 yaş arası: Serbest 65 yaş üstü: Serbest Restoran ve Kafeler: Açık

13:00 - 16:00

20 yaş altı: Serbest 20 - 65 yaş arası: Serbest 65 yaş üstü: Yasak Restoran ve Kafeler: Açık

16:00 - 20:00

20 yaş altı: Yasak 20 - 65 yaş arası: Serbest 65 yaş üstü: Yasak Restoran ve Kafeler: Açık

20:00'den sonra