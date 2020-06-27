27.06.2020 - 03:56 |
Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, saatleri nedir? 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı saatleri...
YKS'nin başlamasına geri sayılıyor. Hafta sonu 27-28 Haziran tarihlerinde YKS sınavı gerçekleştirilecek olmasından dolayı sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayıp kaçta bitecek?
81 ilde uygulanacak olan sınırlı sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar gündemde araştırılıyor. Adayların büyük bir heyecanla beklediği YKS sınavların yapılacağı 27-28 Haziran tarihlerinde corona virüs tedbirlerine yönelik olarak sınırlı sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İşte bugün ve 28 Haziran sokağa çıkma yasağı saatleri...
BUGÜN VE 28 HAZİRAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NERELERDE GEÇERLİ?
Sokağa çıkma yasağı, istisnalar hariç olmak üzere 81 il sınırları içerisinde gerçekleştirilecek.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NEDİR?
27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 il sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
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