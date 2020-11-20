Bugün tarihi yapılar maviye bürünecek

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye’den yapılan açıklamaya göre, 20 Kasım Dünya Çocuk Günü, bu yıl da farkındalık çalışmalarıyla kutlanacak. UNICEF ve ortakları tarafından 190 ülkede bugün özel etkinlikler gerçekleştiriliyor. Türkiye, bu özel günde sosyal medya üzerinden #DünyaÇocukGünü ve #WorldChildrensDay etiketleriyle çocuklar için hayallerini dile getirecek. Dünya Çocuk Günü etkinlikleri kapsamında İstanbul’da Kız Kulesi ve Galata Kulesi, Ankara’da Atakule, Eskişehir Masal Şatosu’nun yanı sıra Göbekli Tepe, Ankara Cumhuriyet Müzesi, Çorum Hattuşa Surları, Patara Ören Yeri, Efes Celcus Kütüphanesi, Hadrian Tapınağı ve İstanbul Arkeoloji Müzesi gibi tarihi yapı ve mekanlar da maviye bürünecek.

UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi Tuba Büyüküstün’ün de aralarında olduğu UNICEF İyi Niyet Elçileri, UNICEF destekçileri, sanatçılar ve kanaat önderleri #DünyaÇocukGünü ve #WorldChildrensDay etiketiyle sosyal medya üzerinden yapacakları paylaşımlarla çocuk haklarına dikkati çekecek. Tuba Büyüküstün hazırladığı video ve Instagram canlı yayınıyla bu özel güne destek verecek. UNICEF İyi Niyet Elçisi Cedi Osman da video mesajıyla çalışmalara destek sağlayacak.

Çevrim içi oyun

UNICEF Türkiye, Dünya Çocuk Günü Oyun Girişimi etkinliği kapsamında, dezavantajlı çocuklarla ilgili ön yargıları aşmak ve çocukların potansiyelini, becerilerini ve yaratıcılığını ortaya çıkarmak için çevrim içi oyundan faydalanan yeni bir girişim başlattı. Mini oyun, dezavantajlı geçmişlerden gelen üç çocuğun hayat hikayelerine ve gelecek hayallerine dayanıyor. Oyunu oynamak ve filmi izlemek isteyenler https://bagis.unicefturk.org/oyun adresinden giriş yapabilecek.