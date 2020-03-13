Bugün üniversiteler tatil mi? Üniversiteler ne zaman tatil?

Türkiye'de ilk corona virüsünün rastlanmasının ardından halkta korku yaşanmaya başladı. Hükümet tedbirler almaya başlarken dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği ve yaklaşık 4.5 saat süren 'corona virüs Toplantısı' yapıldı.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın canlı yayında alınan kararları açıkladı ve üniversitelerin tatil olup olmayacağına dair bilgiler verdi. İşte o açıklamalar...

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Alınan tedbirler çerçevesinde mücadeleyi bundan sonra da titiz ve kararlı bir şekilde yürütmeye devam edeceklerini vurgulayan Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Cumhurbaşkanımızın başkanlığında tedbirler paketi muvacehesinde bir dizi kararlar alındı. Öncelikle ilk, orta ve lise okulları 16 Mart'tan itibaren bir hafta tatil edilecek. Dolayısıyla ara tatil önceye alınmış olacaktır. Daha sonra 23 Mart itibarıyla da uzaktan eğitim yöntemi ile internetten ve televizyon kanallarından öğrencilerimizin eğitimlerine devam etmeleri imkanı sağlanacaktır. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımız güzel kapsamlı, bir çalışma yaptılar. Bunun nasıl olacağına dair bilgilendirmeyi Milli Eğitim Bakanlığımız, bakanımız, ilgili eğitim müdürlerimiz kamuoyu ve ailelerle paylaşacaklar. İkinci olarak üniversitelerimizle ilgili yine 16 Mart'tan itibaren 3 hafta boyunca üniversitelerimiz de tatil edilecektir. Bu çerçevede bu 3 haftalık tatilin nasıl koordine edileceği ve eğitim açısından telafi edileceği konusu da YÖK koordinasyonunda belirlenecek. Üniversitelerle istişare etmek suretiyle eğitim programı tanzim edilecek, böylece üniversite eğitiminde kaybın olmaması için gerekli tedbirler de alınacaktır."