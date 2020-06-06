Bugün ve yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran Sokağa çıkma yasağı iptal mi edildi?

Son zamanlarda cumartesi - pazar günleri büyükşehirlerde uygulanan sokağa çıkma yasağı, bu hafta vatandaşları arayışa geçirdi. Normalleşme planının yayımlanması ardından hafta sonu yasaklarının kalkıp kalkmaması herkesi düşündürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin açıklama yaptı. İşte sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili son gelişmeler...

BUGÜN VE YARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bugün ve yarın sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak. 6-7 Haziran günleri sokağa çıkma yasağı iptal edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gece 15 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasını dün iptal etti. Sokak yasağının, hafta sonu için seyahat planlayan vatandaşların ve işyerlerini açmak için hazırlık yapan esnafın mağdur olmaması için kaldırıldığı öğrenildi.

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısındaki artış dolayısıyla önceki gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili tavsiye kararını iletti. Bunun ardından İçişleri Bakanlığı gece yarısı bir genelge hazırlayarak yayımladı. Yasakla, hareketliliğin en fazla olduğu hafta sonu insanların toplu olarak cadde, sokak, sahil, parklara inmelerin önüne geçilmesi hedeflendi.