05.02.2020 - 11:49 |
Bugün yaşanan son depremler... 5 Şubat en son nerede ve ne zaman deprem oldu?
Manisa dün akşam saatlerinde yine korkuttu. Şehir İlk olarak 4.2 ardından da 5 büyülüğündeki deprem ile sallandı. Deprem İzmir'de de hissedilirken son depremler halk tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" sorusunun cevabı...
Akdeniz, Manisa ve Elazığ depremle sarsılamaya devam ediyor. Bu bölgeler başta olmak üzere halk deyim yerindeyse diken üstünde... Vatandaş ise son depremleri merak edip "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.
5 ŞUBAT SON DEPREMLER
Bugün gece saatlerinde Manisa yine ilk olarak 3.3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Daha sonra 07.13'te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
4 ŞUBAT SON DEPREMLER
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasının ayrıntılarına göre Manisa'da dün akşam önce, Kırkağaç ilçesinde 3.9 büyüklüğünde, ardından Akhisar ilçesinde 4.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 20.55'te gelen son dakika bilgisine göre Akhisar'da 5.0 büyüklüğünde deprem oldu.