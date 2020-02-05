Bugün yaşanan son depremler... 5 Şubat en son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Akdeniz, Manisa ve Elazığ depremle sarsılamaya devam ediyor. Bu bölgeler başta olmak üzere halk deyim yerindeyse diken üstünde... Vatandaş ise son depremleri merak edip "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.

5 ŞUBAT SON DEPREMLER

Bugün gece saatlerinde Manisa yine ilk olarak 3.3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Daha sonra 07.13'te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

4 ŞUBAT SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasının ayrıntılarına göre Manisa'da dün akşam önce, Kırkağaç ilçesinde 3.9 büyüklüğünde, ardından Akhisar ilçesinde 4.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 20.55'te gelen son dakika bilgisine göre Akhisar'da 5.0 büyüklüğünde deprem oldu.