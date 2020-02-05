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05.02.2020 - 11:49 |

Bugün yaşanan son depremler... 5 Şubat en son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Manisa dün akşam saatlerinde yine korkuttu. Şehir İlk olarak 4.2 ardından da 5 büyülüğündeki deprem ile sallandı. Deprem İzmir'de de hissedilirken son depremler halk tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" sorusunun cevabı...

Bugün yaşanan son depremler... 5 Şubat en son nerede ve ne zaman deprem oldu?

 

Akdeniz, Manisa ve Elazığ depremle sarsılamaya devam ediyor. Bu bölgeler başta olmak üzere halk deyim yerindeyse diken üstünde... Vatandaş ise son depremleri merak edip "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.

5 ŞUBAT SON DEPREMLER

Bugün gece saatlerinde Manisa yine ilk olarak 3.3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Daha sonra 07.13'te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bugün yaşanan son depremler... 5 Şubat en son nerede ve ne zaman deprem oldu

4 ŞUBAT SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasının ayrıntılarına göre Manisa'da dün akşam önce, Kırkağaç ilçesinde 3.9 büyüklüğünde, ardından Akhisar ilçesinde 4.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 20.55'te gelen son dakika bilgisine göre Akhisar'da 5.0 büyüklüğünde deprem oldu.

Kopan kayalar faciaya sebep oluyordu...Otomobilin yamaçtan kopan kayalardan kıl payı kurtulduğu anlar kameradaRize’nin Çamlıhemşin ilçesinde otomobil yamaçtan düşen kayaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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