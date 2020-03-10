Bugün yaşanan son depremler listesi... Deprem oldu mu?

Deprem bölgesi Türkiye'de ocak ayından bu yana bir hareketlilik söz konusu... Büyük İstanbul depremi hala korku yaratırken Elazığ, Manisa, Akdeniz ve son zamanlarda Türkiye - İran sınırı beşik gibi sallanıyor. İşte bugün yaşanan son depremler...

SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre Türkiye - İran sınırında 05.53'te deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklanırken derinliği 5.9 km olarak kaydedildi.



