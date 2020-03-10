10.03.2020 - 08:59 |
Bugün yaşanan son depremler listesi... Deprem oldu mu?
Manisa, Elazığ, Akdeniz derken son günlerde Türkiye - İran sınırı da deprem nedeniyle hareketli... Sabah saatlerinde bu bölgede yine korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ise 4.1'di. İşte son depremler listesi...
Deprem bölgesi Türkiye'de ocak ayından bu yana bir hareketlilik söz konusu... Büyük İstanbul depremi hala korku yaratırken Elazığ, Manisa, Akdeniz ve son zamanlarda Türkiye - İran sınırı beşik gibi sallanıyor. İşte bugün yaşanan son depremler...
SON DEPREMLER
Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre Türkiye - İran sınırında 05.53'te deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklanırken derinliği 5.9 km olarak kaydedildi.
Marmaris’te yiyecek bulamayan yaban domuzları şehre indiMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sağanak yağmurda şehir merkezine inen aç yaban domuzları yiyecek aradı. Domuzları gören bir vatandaş apartmandan inerek darı ve meyve verdi. Cep telefonuyla görüntü çekerek sosyal medyada yayınlayan kişi, "Karınlarını doyurdum gönderdim" yorumu yaptı.