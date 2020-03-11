BugÃ¼n yaÅŸanan son depremler neler En son ne zaman ve nerede deprem oldu

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TÃ¼rkiye gÃ¼ndemini ÅŸu sÄ±rlar corona virÃ¼sÃ¼ haberleri meÅŸgul ediyor. Fakat gÃ¼ndemi meÅŸgul eden bir baÅŸka konu da deprem haberleri... TÃ¼rkiye - Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±nda deprem meydana gelirken son deprem aramasÄ± yine gÃ¼ndem oldu.

SON DEPREMLER

BugÃ¼n saat 14.30 itibarÄ±yla 3'ten bÃ¼yÃ¼k 3 adet deprem meydana geldi. Son deprem saat 13.43'te TÃ¼rkiye-Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±nda yaÅŸandÄ±. Depremin bÃ¼yÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ 3.4 olarak Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼rken derinli ise 1.4'tÃ¼.Â

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