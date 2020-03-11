MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri Bugün yaÅŸanan son depremler neler? En son ne zaman ve nerede deprem oldu?
ABONE OL
11.03.2020 - 14:34 |

Bugün yaÅŸanan son depremler neler? En son ne zaman ve nerede deprem oldu?

TÃ¼rkiye corona virÃ¼sÃ¼ vakasÄ± ile meÅŸgulken bir taraftan da deprem haberleri gelmeye devam ediyor. SOn olarak TÃ¼rkiye Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±nda 3.4'lÃ¼k deprem meydana gelirken son depremler listesi merak ediliyor. Peki, en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

Bugün yaÅŸanan son depremler neler? En son ne zaman ve nerede deprem oldu?

Â 

TÃ¼rkiye gÃ¼ndemini ÅŸu sÄ±rlar corona virÃ¼sÃ¼ haberleri meÅŸgul ediyor. Fakat gÃ¼ndemi meÅŸgul eden bir baÅŸka konu da deprem haberleri... TÃ¼rkiye - Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±nda deprem meydana gelirken son deprem aramasÄ± yine gÃ¼ndem oldu.

SON DEPREMLER

BugÃ¼n saat 14.30 itibarÄ±yla 3'ten bÃ¼yÃ¼k 3 adet deprem meydana geldi. Son deprem saat 13.43'te TÃ¼rkiye-Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±nda yaÅŸandÄ±. Depremin bÃ¼yÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ 3.4 olarak Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼rken derinli ise 1.4'tÃ¼.Â 

Â

BugÃ¼n yaÅŸanan son depremler neler En son ne zaman ve nerede deprem oldu

Â 

Â 

Â 

ErdoÄŸan için corona virüs önlemi! AdÄ±m adÄ±m takip ettiCumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan AK Parti grup toplantÄ±sÄ± için TBMM'deydi. Ancak bugün bir kiÅŸi daha dikkat çekti. Özel bir termal kamerayla bir ekip, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n etrafÄ±ndaki kalabalÄ±ÄŸÄ± kesintisiz ÅŸekilde izlemeye devam etti.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Gül MantÄ±sÄ± tarifi | Gül MantÄ±sÄ± tarifi ve malzemeleri

GÃ¼l MantÄ±sÄ± tarifi | GÃ¼l MantÄ±sÄ± tarifi ve malzemeleri

ÇalÄ±ÅŸan herkesi ilgilendiriyor! Corona virüs...

Ã‡alÄ±ÅŸan herkesi ilgilendiriyor! Corona virÃ¼s...

Corona virüs tedbirleri! Bilim Kurulu üyesi anlattÄ±

Corona virÃ¼s tedbirleri! Bilim Kurulu Ã¼yesi anlattÄ±

Ä°stanbul'da en çok nereli var? Nüfusun yarÄ±sÄ± o ilden...

Ä°stanbul'da en Ã§ok nereli var? NÃ¼fusun yarÄ±sÄ± o ilden...

SÄ±radaki Haber