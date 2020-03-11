BugÃ¼n yaÅŸanan son depremler neler En son ne zaman ve nerede deprem oldu

11.03.2020 - 14:34 |
Bugün yaÅŸanan son depremler neler? En son ne zaman ve nerede deprem oldu?
TÃ¼rkiye corona virÃ¼sÃ¼ vakasÄ± ile meÅŸgulken bir taraftan da deprem haberleri gelmeye devam ediyor. SOn olarak TÃ¼rkiye Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±nda 3.4'lÃ¼k deprem meydana gelirken son depremler listesi merak ediliyor. Peki, en son ne zaman ve nerede deprem oldu?
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TÃ¼rkiye gÃ¼ndemini ÅŸu sÄ±rlar corona virÃ¼sÃ¼ haberleri meÅŸgul ediyor. Fakat gÃ¼ndemi meÅŸgul eden bir baÅŸka konu da deprem haberleri... TÃ¼rkiye - Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±nda deprem meydana gelirken son deprem aramasÄ± yine gÃ¼ndem oldu.
SON DEPREMLER
BugÃ¼n saat 14.30 itibarÄ±yla 3'ten bÃ¼yÃ¼k 3 adet deprem meydana geldi. Son deprem saat 13.43'te TÃ¼rkiye-Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±nda yaÅŸandÄ±. Depremin bÃ¼yÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ 3.4 olarak Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼rken derinli ise 1.4'tÃ¼.Â
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ErdoÄŸan için corona virüs önlemi! AdÄ±m adÄ±m takip ettiCumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan AK Parti grup toplantÄ±sÄ± için TBMM'deydi. Ancak bugün bir kiÅŸi daha dikkat çekti. Özel bir termal kamerayla bir ekip, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n etrafÄ±ndaki kalabalÄ±ÄŸÄ± kesintisiz ÅŸekilde izlemeye devam etti.