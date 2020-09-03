Bulduğu çantayı sahibine teslim etti

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesinde bir bankaya ait ATM önünde çanta bulan Mehmet Kale isimli vatandaş, çanta içerisinde para, kredi kartları ve bazı özel evraklar olduğunu fark etti. Mehmet Kale, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Kale’den çantayı teslim aldı. Polis ekipleri çanta sahibine kısa sürede ulaşarak çantanın bulunduğu yere gelmesini istedi. Olay yerine gelen çanta sahibi Engin Çetin çantasını teslim alarak çantayı bulan Mehmet Kale’ye teşekkür etti.