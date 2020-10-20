Bulgarlar akın etti cadde doldu taştı! Adım atacak yer kalmadı

Edirne’nin en işlek caddelerinden biri olan Saraçlar Caddesi korona virüs salgını öncesi günlerini aratmadı. Çok sayıda Bulgaristan vatandaşının alışveriş yapmak için Edirne’ye akın etmesi, öğrencilerin okul çıkışı çarşı merkezinde gezmesi ve Edirnelilerin alışveriş yapmak için Saraçlar Caddesi’ne gelmeleri caddenin dolup taşmasına neden oldu.

POLİS EKİPLERİ TEK TEK UYARDI

Edirne Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sık sık vatandaşlara korona virüs tedbirleri kapsamında uyarılarda bulundu. Maske takma zorunluluğu bulunmayan Bulgaristan’dan alışveriş yapmak için Edirne’ye gelen çok sayıda Bulgar vatandaşının maske kuralına uymadığı görüldü. Uyarılara rağmen maske takmayanlara polis ekipleri tarafından tutanak tanzim edildi. Ekipler, sadece caddedeki vatandaşlara değil işyerlerine de uyarılarda bulundu. İşyerinde kalabalık halde bulunan vatandaşlar sosyal mesafe kuralı gereğince dışarıya çıkarıldı.

GIDA DENETİMLERİ DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinden oluşan ekipler de, kentteki fırın, lokanta, kafeterya gibi gıda işletmelerinde korona virüs tedbirleri çerçevesinde denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, işletmeci ve çalışanlar korona virüs salgınına karşı uyarıldı.

Kent merkezinde denetimler yoğun şekilde devam ediyor.