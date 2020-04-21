Bulut Nasıl Oluşur? Yağmur Bulutu Türleri Ve Kısaca Bulut Oluşumu

Bulutlar yılın büyük bir çoğunluğunda gökyüzünden ayrılmayan ve farklı oluşumlar üzerinden meydana gelen yapılardır. Yoğunlaşma ile farklı bileşimlerin belli bir reaksiyona girmesiyle gerçekleşen bulutlar, değişik görüntüler üzerinden belli başlı bazı türlere de ayrılır.

Bulut Nasıl Oluşur?

Serbest atmosfer üzerinde gözle görülen kristaller ve su damlacıklarının bir araya gelmesiyle bulut oluşumu gerçekleşir. Hava parselinin içerisindeki su buharının yoğunlaşması kapsamında oluşan bulut, aynı zamanda sisin buharlaşması biçiminde ortaya çıkabilmektedir. Yoğunlaşma çekirdekleri ismi üzerinden bilinen toz ve duman parçacıkları eşliğinde su buharı yoğunlaşma yaşayabilmektedir. Bu bağlamda bulutların oluşumu yerin ısınması veya yere yakın sıcak havanın yükselmesi ile meydana gelir. Temel unsur budur.

Farklı evreler üzerinden geçiş gerçekleştirmek suretiyle bu evrelerin sonunda bulut oluşumu sağlanır. Peki, bu evreler nedir? Sırasıyla yükselme, soğuma ve yoğunlaşma olarak bilinir. Daha sonra yüksekliklerine bağlı olarak farklı bulut oluşumları meydana gelir.

- Yüksek bulutlar,

- Orta bulutlar,

- Alçak bulutlar,

Aynı zamanda her bulut kendi kategorisi içerisinde farklı oluşumlar üzerinden ortaya çıkar. Böylece farklı görüntüler eşliğinde bulutlar gökyüzünü kaplar.

Yağmur Bulutu Türleri ve Kısaca Bulut Oluşumu

Bulut oluşumu kısaca su damlacıklarının ve gözle görülen kristallerin bir araya gelmesi üzerinden pamuksu beyaz bir görüntü altında ortaya çıkması anlamına gelmektedir. Çok beyaz olmasının yanı sıra kirli bir gri ya da çok koyu renkler üzerinden de görsel açıdan meydana geldiğini söylemek mümkün. Yabancı isimler ile farklı türleri üzerinde yağmur oluşumu gerçekleşir.

- İntortus,

- Vertebratus,

- Undulatus,

- Rediatus,

- Lacunosus,

- Duplicatus,

- Translucidus,

- Perlucidus,

- Opacus,

Kendi içerisinde farklı anlamlar taşıyan bulut türleri, mevsimlere ve oluşuma bağlı olarak meydana gelmektedir. Her mevsim ortaya çıkan bulutlar aynı zamanda çeşitleri, cinsleri ve özelliklerine göre de ayrılabilmektedir. Temel olarak bulutlar yeryüzünün sıcaklığı ve yeryüzüne yakın sıcaklık akışının yukarı doğru çıkması ile meydana gelir.