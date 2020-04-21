Bulutlar nasıl ortaya çıkar ve hareketlenir?

İçerisinde bulunduğumuz havanın içeriğinde yer alan maddelerin başında su buharı gelmektedir. Gaz halinde oluşan su buharı, denizler, göller ve nehirler tarafından oluşturulmaktadır.

Bulut Nasıl Oluşur?

Çeşitli su kaynakları tarafından buharlaşan su buharı yükselir ve havada bulunan nemin artmasına sebep olur. Su buharı yükseldikçe, hava da soğumaya başlar ve yüksek yerlerde çok küçük su damlacıkları oluşturur. Bu mikro boyuttaki su damlacıkları aslında bulutlardır. Fazla miktarda su damlacığın birleşiminden ise yağmur damlası oluşur.

Yağmur Bulutu Türleri ve Kısaca Bulut Oluşumu

Bulutlar genellikle yükseklik değerlerine göre farklı çeşitlere ayrılır. Bulut türlerine bakıldığında 3 farklı bulut türü ortaya çıkmaktadır.

1- Yüksek Bulutlar,

2- Orta Bulutlar,

3- Alçak Bulutlar.

Yüksek bulutlar orta enlemlerde 5.000-13.000 Metreye kadar yükselir. Kendi içerisinde de 3 gruba ayrılır.

- Cirrus,

- Cirrocumulus,

- Cirrostratus.

Orta bulutlar, orta enlemlerde 2.000-7.000 Metreye kadar yükselir. Orta bulutların çeşitleri ise;

- Altocumulus,

- Altostratus,

- Nimbostratus.

Orta bulutlar arasında yer alan Nimbostratus bulutu koyu renkli bir bulut türüdür. Genellikle bu bulut görüldüğünde yağmur etkili şekilde başlar.

Alçak bulutlar, orta enlemlerde 0 -2.000 Metreye kadar yükselir. Alçak bulutlar kendi içerisinde;

- Stratus,

- Stratocumulus,

- Cumulus,

- Cumulonimbus şeklinde ayrılır.

Sis Bulutları

Sislerin oluştuğu bulutun türü Stratus bulutudur. Genellikle gri renkte görülür. Çok koyu bir renge sahip değildir. Sis oluşumuna neden olur. Yağış çok görülmese de genellikle yağış türü olarak çisenti adı verilir. Bulutlarda biriken fazla su damlacıkları sislenme yoluyla yeryüzüne iner. Bu yağış türüne de

çisenti adı verilir.

Kar Bulutları

Stratocumulus bulutlarının en önemli özelliği kar bulutu olmasıdır. Bazen gri bazen de beyaza yakın bir renk halinde görülürler. Su damlalarından meydana gelen Stratocumulus bulutlarının yeryüzüne kar taşıdığı bilinir. Genellikle bu bulut türünde yağışlar kar şeklinde olmaktadır.