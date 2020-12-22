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22.12.2020 - 11:01 |

Bunun adı vahşet! 20'den fazla köpeği zehirlediler

Bursa’da ormanlık alanda zehirlendikleri iddia edilen 20’den fazla köpek ölüsü bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bunun adı vahşet! 20'den fazla köpeği zehirlediler

Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Alpagut Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yaşayan hayvanları beslemeye gidenler, 20’den fazla köpek ölüsüyle karşılaştı. Hayvanseverler, durumu jandarmaya bildirdi. Köpek ölüleri ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hayvanseverler köpeklerin zehirlendikten sonra ölülerinin toplu olarak bölgeye atıldığını öne sürdü.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuyla ilgili soruşturma başlatmasının ardından Doğa Koruma Milli Parklar 2’nci Bölge Müdürlüğü ve Mustafakemalpaşa Belediyesi yetkilileri de bölgede incelemelerde bulundu. Yetkiler, ölüm nedenlerini belirlemek için köpeklerden aldıkları örnekleri laboratuvara gönderdi. Jandarma ekipleri ise köpeklerin kim ya da kimler tarafından bölgeye atıldığını belirlemek üzere soruşturmayı genişletti.

 

 

 

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 22 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu, 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi.
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