Bunyavirüs nedir, nasıl bulaşır? Çin'de bunyavirüs alarmı!

Çin'de yeni bir salgın paniği yaşanıyor... SFTS (Şiddetli Ateşli Trombositopeni Sendromu) virüsünün yeni bir virüs olmadığı ve Çin’in 2011 yılında söz konusu virüsün patojenini tespit ettiği de belirtildi. Zhejiang Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü yöneticisi Sheng Jifang, üç yıl önce de yeni bunya virüsüyle enfekte olan ve daha sonra ölen bir hastanın cansız bedeniyle temas eden 16 kişiye de hastalığın bulaştığını söyledi. Enfekte insanlardan birinin daha sonra öldüğü açıklandı. Virüsün Anhui ve Zhejiang eyaletlerinde şu ana kadar toplam 7 can kaybına yol açtığı da açıklandı.

BUNYAVİRÜS NEDİR?

Bunyavirales , negatif algılamalı tek sarmallı RNA virüslerinin bir sırasıdır. Ellioviricetes sınıfındaki tek düzendir. Bunyaviridae virüs ailesindendir. Adı Bunyavirales türetilmiştir Bunyamwera, orijinal burada tip türlerinin Bunyamwera orthobunyavirus önce keşfedilmiştir.

BUNYAVİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Uzmanlar vakalara dayanarak, virüsün hayvandan insana ve kişiden kişiye kan yoluyla bulaşabileceği konusunda uyardılar. Yeni bunya virüsü enfeksiyonlarının esas olarak kene ısırıklarından kaynaklandığını söyledi. Ancak uzmanlar virüsün kişiden kişiye kan yoluyla bulaşabileceği konusunda da uyarılarını yineledi.