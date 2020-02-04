Son dakika haberi: Burak Öğretmen Çin'de koronavirüs yaşanan salgını anlattı: Sosyal yaşam yok!

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Öğretmen Burak Teoman, Çin'deki son durumu böyle anlattı:

Eczanelerde maske bulamıyoruz. Farklı bir maske kullanıyorum. Sosyal yaşam yok. Her yer kapalı. İş hayatı da etkilendi. Fabrikalar üretim yapmıyor.

Sadece market alışverişleri için dışarı çıkıyor insanlar. Ben de gerekli alışverişi yaptım. İnsanlar Vuhan'daki gibi salgının büyüme korkusundan dolayı fazla pirinç alıyorlar, stok yapıyorlar.

Ben burada öğretmenlik yapıyorum. Sadece zaruri ihityaçlar için dışarı çıkılıyor. Bazı devlet daireleri ve bankalar nöbetleşe açık kalıyor.

KORONAVİRÜS NEDİR?

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almış, Dünya Sağlık Örgütü de "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti.