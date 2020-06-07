Burdur'da sahibinin elinden kaçan boğa ortalığı birbirine kattı

Merkez Bağlar Mahallesi'nde bir boğa sahibinin elinden kaçarak sokak aralarında koşmaya başladı. Bir apartmanın bahçesine giren boğayı yakalamak için mahalleli seferber oldu. Boğa kendisini yakalamaya çalışan bir kişiyi boynuz darbesiyle yere serdi. İhbarla olay yerine gelen belediye görevlilerince iğne yapılarak sakinleştirilen boğa, daha sonra sahibi tarafından iple bağlanarak götürüldü.
270 kilo ağırlığındaki zihinsel engelli hastayı 8 kişi battaniye ile taşıdıMersin'de aylardır yatağa bağımlı olarak yaşayan, zihinsel engelli 270 kilo ağırlığındaki obezite hastası şahıs, tedavisi için hastaneye götürülmek üzere 8 kişilik itfaiye ekibi tarafından battaniyeye sarılarak ambulansa taşındı.