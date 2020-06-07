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07.06.2020 - 11:24 | | DHA

Burdur'da sahibinin elinden kaçan boğa ortalığı birbirine kattı

Son dakika haberi... Burdur'da sahibinin elinden kaçan boğa mahalleyi birbirine kattı. Sahibi ve mahalledekiler boğayı yakalamak için seferber oldu.

Burdur'da sahibinin elinden kaçan boğa ortalığı birbirine kattı

Merkez Bağlar Mahallesi'nde bir boğa sahibinin elinden kaçarak sokak aralarında koşmaya başladı. Bir apartmanın bahçesine giren boğayı yakalamak için mahalleli seferber oldu. Boğa kendisini yakalamaya çalışan bir kişiyi boynuz darbesiyle yere serdi. İhbarla olay yerine gelen belediye görevlilerince iğne yapılarak sakinleştirilen boğa, daha sonra sahibi tarafından iple bağlanarak götürüldü.

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