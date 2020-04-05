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05.04.2020 - 14:53 | | DHA

Burdur'dan 1157 bedelli asker, 'sosyal mesafe'ye uyularak terhis edildi

Burdur'da vatani görevini tamamlayan 1157 bedelli asker, corona virüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uyularak, bindirildiği otobüslerle memleketlerine gönderildi.

Burdur'dan 1157 bedelli asker, 'sosyal mesafe'ye uyularak terhis edildi
Bin 157 kişi... Otobüslerle gönderildiler
Bin 157 kişi... Otobüslerle gönderildiler
Bin 157 kişi... Otobüslerle gönderildiler
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3'üncü Piyade Tugayı Burdur 58'inci Piyade Alayı Binbaşı Maruf Kışlası'na 18 gün önce teslim olan 1157 bedelli asker, bugün yemin ettikten sonra terhis oldu. Terhis işlemleri öncesi her asker, sağlık taramasından geçirildi. Askerlere, 14 gün evden çıkmamaları konusunda taahhütname imzalatıldı. Terhis olanlar, nizamiye kapısına yerleştirilen dezenfeksiyon tünelinden geçerek, çıkış yaptı.

Seyahat izin belgeleri hazırlanan ve otobüsler yolculuk boyunca durmayacağı için kumanyaları verilen askerler, daha sonra Alay Komutanlığı'nın tahsis ettiği 53 otobüse, sosyal mesafe kuralına uygun bindirildikten sonra polis eskortu eşliğinde memleketlerine gönderildi.

Yakınları gelenler ise polis tarafından kayıt altına alındıktan sonra özel araçlarla polis eskortu eşliğinde memleketlerine doğru yola çıktı. Otobüs şoförleri ve araçlara bindirilen askerlerin tamamının maske taktığı görüldü.

Radyo programcısı corona virüse yakalandı, videosunu çektiİstanbul’da radyo programcılığı yapan İzmirli Caner Bulut (37), corona virüse yakalandı. Evinde çektiği videoyla yaşadıklarını anlatan Bulut, "Herkesin ağzında şu var; ‘zaten bir gün öleceğiz.’ Emin olun böyle ölmek istemezsiniz" dedi.
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