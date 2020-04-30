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30.04.2020 - 11:35 | | DHA

Burhan amca 2 haftalık tedavisinin ardından taburcu oldu!

Ordu’nun Altınordu ilçesinde, zabıta ekiplerine sipariş verirken konuşmasıyla dikkat çeken ve Mersin'deki kızının yanına gelen 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, ayağındaki yara nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Kızının evinde tedavisi devam eden Kılıçkını, yetkililerden yardım istedi.

Burhan amca 2 haftalık tedavisinin ardından taburcu oldu!

Taşbaşı Mahallesi’ndeki evinde ihtiyaçlarının karşılanması için kapısına gelen zabıta ekiplerine verdiği sipariş sırasında kibar tavırları ile dikkatleri çeken ve sosyal medyada beğeni toplayan Burhan Kılıçkını, kızı Deniz Öztaş'ın (33) Mersin'deki evine geldi. Ayağında bulunan yara nedeniyle tedavi için hastaneye kaldırılan Kılıçkını, özel bir hastanede Kardiyovasküler Cerrahi Doktoru Doç. Dr. Mehmet Kerem Karaca tarafından tedavi edildi. Kılıçkını'nın buradaki ilk kontrolünün ardından hastaneye yatışına karar verildi.

TABURCU OLDU

Kılıçkını, 2 haftalık tedavisinin ardından taburcu oldu ve merkez Mezitli ilçesinde yaşayan kızının evine gönderildi. By-pass ameliyatı olan Kılıçkını'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ayağındaki yaranın tedavisi ise devam ediyor.

Kızının evinde torunları ile birlikte yaşamını sürdüren Burhan Kılıçkını, sağlık durumunun iyi olduğunu ancak maddi olarak sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını kaydederken, "Devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum" dedi.

 

 

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