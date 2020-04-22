Burhan Aykurt'u kim öldürdü? Müge Anlı programında yer alan Burhan Aykurt olayında son durum nedir?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına damga vuran olaylardan biri ise Burhan Aykurt cinayeti olmuştu. Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının tekrarları izleyicilerle buluşuyor. Tekrar bölümlerinin ekranlara gelmesi ile birlikte Burhan Aykurt olayı yeniden izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Burhan Aykurt bulundu mu, kim öldürdü?

Özel şirkette dağıtım elamanı olarak çalışırken, yıllık izine ayrılıp ‘İzmir'e gidiyorum' dedikten sonra ortadan kaybolan 35 yaşındaki Burhan Aykurt için ağabeyi Mahmut Aykurt, Müge Anlı’nın Tatlı Sert programına çıkmıştı.

Mahmur Aykurt'un gizemli bir kişi tarafından arandığını ve bu kişinin “Kardeşini öldürüp attık” dediğini iddia etmesi ise olayın akışını değiştirdi.

AĞABEYİ İTİRAF ETTİ

Müge Anlı’nın ısrarları üzerine daha fazla dayanamayan Mahmut Aykurt; 'yolumu kesen araç hikayesini ben uydurdum' diyerek gerçekleri itiraf etti. Avukat Rahmi Özkan da Mahmut'a "Sen kardeşinin öldüğünü bildiğin için mi böyle bir senaryo uydurdun?" diyerek cevap bekledi fakat 2018'in Kasım ayından beri kayıp olan Burhan Aykurt'un ağabeyi Mahmut Aykurt bunlara da cevap veremedi.

15 AY SONRA BULUNDU

Dalaman’ın Kavacık Mahallesi’nde ormanlık alanda bir çoban, erkek cesedi görmesi üzerine jandarma ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede cesedin üzerinde yaklaşık 15 aydır aranan Burhan Aykurt’a ait olduğu belirlenen kimlik bulundu